Самопровозглашенный президент Венесуэлы дал последний шанс Мадуро уйти с поста

Хуан Гуайдо на антиправительственном митинге в Каракасе / GettyImages

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо предложил действующему главе государства Николасу Мадуро и его окружению покинуть свои посты в обмен на гарантии амнистии.

Гуайдо дал интервью на ТВ, где заявил, что намерен положить конец "диктаторскому режиму", но готов пойти на уступки в случае, если действующая власть согласится на мирную политическую передачу власти, передает The Guardian.

Гуайдо также отметил, что намерен стабилизировать экономику страны и организовать проведение свободных выборов "так скоро, как это возможно".

Он также повторил свое предложение военным быть амнистированы в случае отказа поддерживать Мадуро:

Эта амнистия, эти гарантии ждут всякого, кто станет на сторону конституции и восстановит демократический порядок.

В свою очередь Мадуро заявил, что готов к диалогу, пониманию, переговорам и соглашениям, но в то же время атаковал в своей речи Гуайдо, отметив, что последний является ставленником США и намерен уничтожить наследие боливарской революции.

Читайте такжеСША против России: чем закончатся протесты в Венесуэле"Позволим ли мы узаконить марионеточное правительство, навязанное из-за границы? Позволим ли мы нарушать нашу конституцию? Нет!", - сказал Мадуро.

Как сообщалось ранее, США заявили о готовности ввести войска в Венесуэлу.

Напомним, в настоящий момент Венесуэла пребывает в политическом кризисе из-за сложившегося двоевластия - 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.

Венесуэльская армия остается верной действующему правительству во главе с Николасом Мадуро. Сам он заявил, что за попыткой госпереворота в стране стоят США, и разорвал с ними дипломатические отношения.