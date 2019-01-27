Страны-лидеры Европы выдвинули последний ультиматум властям Венесуэлы

Майк Помпео / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео призвал мировое сообщество отключить режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро от всех международных финансовых и платежных систем.

Об этом глава Госдепа заявил в ходе внеочередного заседания Совбеза ООН, созванного в субботу по инициативе США в связи с политико-экономическим кризисом в Венесуэле, передает Голос Америки.

Ранее Помпео заявлял, что Вашингтон готов принять меры для обеспечения безопасности американских граждан, в том числе - ввести войска в страну. Также Помпео уточнил, что несмотря на ультиматум от Мадуро, заявившего о разрыве дипотношений и потребовавшего вывода дипломатом, американское посольство в Каракасе продолжит работу, так как США не признает правительство Мадуро и не подчиняется его приказам.

Представители Великобритании, Германии, Франции и Испании заявили во время заседания, что они признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом, если режим Николаса Мадуро в течение ближайших восьми дней не начнет подготовку к новым выборам.

Напомним, временного президента Венесуэлы Гуайдо признали Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия.

Посол России в ООН Василий Небензя прямым текстом обвинил США в организации беспорядков в Венесуэле с целью свержения режима Мадуро.

"По сути, у нас на глазах бесцеремонно, с нарушением всех норм международного права, Вашингтон предпринимает попытку совершения государственного переворота в этой стране", — заявил российский постпред. Небензя добавил, что "военный сценарий в Венесуэле недопустим", и что иностранной интервенции в страну необходимо избежать "любой ценой".

25 января самопровозглашенный президент Венесуэлы дал последний шанс Мадуро уйти с поста.