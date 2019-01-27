Мадуро отверг ультиматум Европы

Николас Мадуро

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался выполнять условия ультиматума, который ему поставили лидеры Европы.

Напомним, в ходе заседания Совбеза ООН представители Великобритании, Германии, Франции и Испании заявили, что они признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом, если режим Николаса Мадуро в течение ближайших восьми дней не начнет подготовку к новым выборам.

В эфире CNN Turk Мадуро заяивл, что "Европа снова совершает ошибку в отношении Венесуэлы", передает Интерфакс.

Он призвал инициаторов ультиматума от него отказаться и отметил, что провозглашение Хуаном Гуаидо себя временным президентом – это нарушение Конституции.

Венесуэльский лидер утверждает, что готов к диалогу, в том числе и с президентом США Дональдом Трампом, хотя такую встречу считает "маловероятной". Кроме того, Мадуро поблагодарил за поддержку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал мировое сообщество отключить режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро от всех международных финансовых и платежных систем.

25 января самопровозглашенный президент Венесуэлы дал последний шанс Мадуро уйти с поста.