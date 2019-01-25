"Назначим своего президента": в РФ придумали повод ввести в Украину войска

Наемники "Вагнера": в РФ придумали повод ввести в Украину войска / http://rada5.com

Пропагандист Кремля Руслан Осташко озвучил свой план, как "помирить" Россию с Украиной.

У себя в Facebook он написал, что России якобы ничего не мешает самой назначить президента Украины – и строить отношения уже с ним. В этом деле, по его словам, российской власти стоит брать пример с главы США Дональда Трампа, признавшего легитимность Хуана Гуаидо как президента Венесуэлы.

"После признания Трампом самопровозглашенного президента Венесуэлы, что мешает нам признать любого человека президентом Украины и выстраивать с ним отношения? Ну или по его просьбе ввести войска (ну или напугать, что готовы оказать военную помощь)?" – цинично предложил пропагандист.

/ facebook.com/ruslanostashko

В комментариях ему среди прочего напомнили, что "международное право нам мешает".

Ранее Reuters сообщило, что Путин направил наемников на помощь Мадуро. Счет прибывших в страну бойцов ЧВК "Вагнер" идет на сотни.

Ранее самопровозглашенный президент Венесуэлы дал последний шанс Мадуро уйти с поста. Хуан Гуайдо предложил амнистию главе государства и его окружению в случае бескровного сложения полномочий.

Читайте также"Это приговор": астрологи рассказали, удержит ли Мадуро властьНапомним, кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. Протестующие считают главой Венесуэлы спикера парламента Хуана Гуаидо, который 23 января провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.

США заявили о готовности ввести войска в Венесуэлу. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, разрешил венесуэльским дипломатам остаться в США.

В свою очередь Россия поддержала Мадуро. Кремль также призвал третьи страны не вмешиваться во внутреннюю политику Венесуэлы

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Николасом Мадуро "выразил поддержку ему и властям Венесуэлы". Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Кремля.