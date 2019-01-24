Путин поддержал свергнутого президента Венесуэлы

Владимир Путин и Николас Мадуро / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Николасом Мадуро "выразил поддержку ему и властям Венесуэлы".

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Кремля.

"Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права", — говорится в тексте.

Как сообщает новостное агентство "РИА Новости", Мадуро оперативно успел дать оценку опасного развития событий в Венесуэле и поблагодарил Кремль за принципиальную позицию.

Напомним, накануне в Венесуэле вспыхнули масштабные акции протеста - против того, что Мадуро избрался президентом страны на второй срок. Протестующие считают главой Венесуэлы спикера парламента Хуана Гуаидо.