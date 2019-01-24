Двоевластие в Венесуэле: что известно о новом президенте и устранении Мадуро

24 января 2019, 11:03

Хуан Гуаидо получил поддержку от президента США Дональда Трампа.

  • Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы @MoscowTimes
  • Кризис в Венесуэле @TIME
  • Кризис в Венесуэле @nytimes
  • Кризис в Венесуэле @OjasvyChandhok
  • Николас Мадуро @eucopresident

В Венесуэле Хуан Гуаидо, который ранее решением Верховного суда Венесуэлы был снят с поста председателя Национальной ассамблеи (парламента) страны, объявил себя временным президентом страны.

Он принес присягу перед тысячами сторонников оппозиции. При этом в столице страны Каракасе и в других городах проходят массовые манифестации противников Николаса Мадуро.

Гуаидо получил поддержку от США. Президент Дональд Трамп заявил, что с этого момента он считает Гуаидо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. "Сегодня я официально признаю председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы", - говорится в заявлении президента США, обнародованном Белым домом в среду.

"Национальная ассамблея, исполняя роль единственно легитимной, законно избранной ветви власти, обратилась к конституции страны, чтобы объявить Николаса Мадуро нелегитимным, а канцелярию президента таким образом - свободной", - отмечается в заявлении. Трамп подчеркнул, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против режима Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

По словам американского лидера, он продолжит "использовать всю экономическую мощь и дипломатические рычаги США, чтобы восстановить венесуэльскую демократию" и добавил, что продолжает считать режим Мадуро "ответственным за любую угрозу, которую он может представлять безопасности народа Венесуэлы".

Гуаидо также заручился поддержкой главы Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро. "Приветствуем Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы в соответствии со статьей 233 конституции (Венесуэлы). Он располагает поддержкой нашей, международного сообщества и народа Венесуэлы", - написал Альмагро в твиттере ОАГ.

О признании Гуаидо президентом заявила и Грузия.

"Грузия признает лидера оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Грузия приветствует заявление наших партнеров и борьбу венесуэльского народа за демократию и свободу", - написал в четверг в твиттере министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео выступил с призывом в адрес Мадуро передать свои полномочия Гуаидо.

Он подчеркнул, что США готовы направить гуманитарную поддержку венесуэльцам, и заявил о необходимости подготовки Венесуэлы к "свободным выборам".

В свою очередь сам Мадуро, который продолжает считать себя президентом Венесуэлы, объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

Он также потребовал от американских дипломатов в 72 часов покинуть венесуэльскую территорию.

"Я принял решение разорвать дипломатические и политические отношения с США", - заявил Мадуро.

Он обвинил Вашингтон в стремлении добиться смены власти в Венесуэле. "Они хотят добиться избрания нового президента нашей республики, используя для этого неконституционные методы", - добавил Мадуро.

В ответ Гуаидо заявил, что его страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.

"На основании полномочий, данных мне конституцией, сообщаю руководителям всех дипмиссий и всем находящимся в Венесуэле дипломатам, что наше государство желает, чтобы они сохранили дипломатическое присутствие в нашей стране",- говорится в заявлении Гуаидо в Твиттере.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заявил о своей поддержке, сообщил представитель главы турецкого государства Ибрагим Калын.

"Мадуро, брат! Не сдавайся, Турция с тобой", - сказал Эрдоган по телефону", - написал в своем твиттере Калын.

По последним данным жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаны, сообщают местные СМИ.

Напомним, оппозиция созвала жителей Каракаса и других городов страны на акции протеста против Мадуро из-за разгона с применением слезоточивого газа манифестантов и отстранения Гуаидо от должности главы Национальной ассамблеи.

Венесуэла находится в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Недавно Мадуро вступил во второй президентский срок, хотя выборы президента многие страны признали нелегитимными.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
президент Венесуэла протест Николас Мадуро Хуан Гуаидо
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:03
Двоевластие в Венесуэле: что известно о новом президенте и устранении Мадуро
11:01
У Януковича отреагировали на признание судом вины экс-президента
10:52
Девушка дня Instagram: знойная модель с идеальными параметрами Наташа Борозан Фото
10:32
Суд счел вину Януковича в госизмене доказанной
10:21
Под Житомиром в лесу насмерть замерзла студентка, высаженная в мороз из автобуса
10:19
Кличко о Давосе: Форум всегда приносит новые проекты для развития Киева
10:17
Главная опасность выборов-2019 мнение
09:43
Оглашение приговора Януковичу: онлайн-трансляция Видео
09:22
В России впервые за 10 лет сократилось население
09:21
"Пи***асина, по правилам едь": в Киеве водитель с битой радикально боролся с автохамством Видео
08:56
"Страна идиотов": известный композитор решил, что Европа уничтожает Украину Видео
08:49
Как поздравить с Днем студента 2019 на словах и в анимированных открытках Фото Видео
08:42
"Парад членов": в Киеве националисты возмутились из-за экспозиции студента-"ватника" Фото
08:39
ФСБ задержала крупную партию конфет "Рошен"
08:29
Переговоры Путина о Курилах - урок для Украины мнение
08:03
Николай Басков откровенно рассказал о сексе с Волочковой
07:59
Филарет потребовал искоренить название "ПЦУ"
07:32
Диета Магги: как похудеть после праздников правильно Видео
07:30
Саакашвили назвал инструмент для уничтожения Украины
07:13
Татьянин день 2019 и День студента в Украине: история, традиции и что нельзя делать в этот день Видео
06:58
Съест или не съест: кому выгодны страшилки о поглощении Путиным Беларуси мнение
06:33
"Необычный ангел-хранитель": какие знаки Зодиака под особой защитой Видео
06:01
"Куски тела будут таскать по Красной площади": эксперт спрогнозировал судьбу Путина
05:25
Звезда "Дома-2" исполнила развратный танец на камеру Видео
04:52
Замаскированные убийцы: топ-5 продуктов, которые медленно, но верно убивают человека Видео
04:03
Ученые выяснили, почему люди сладострастно стонут во время секса
03:19
Врач назвал 100%-й симптом кори Видео
02:47
"Золотой" борщ: насколько подорожало главное национальное блюдо Видео
02:10
Ученые рассказали, как предпочтения в еде влияют на секс людей
01:14
Календарь прививок 2019: от чего и когда нужно делать вакцинацию Видео
00:34
Наступает маме на пятки: Маша Полякова заворожила сеть фото в купальнике
23 января, среда
23:45
Формы и красота: В интернет "залили" серию фото с голыми моделями на лоне природы Фото
23:42
Новый Майдан: в Венесуэле разгорелись массовые акции протеста против президента Мадуро
23:16
Подруга-боксерша Волочковой вызвала на "мордобой" Сергея Шнурова
23:13
"Сильная и независимая": Британка собралась "выйти замуж" за одеяло
22:20
Если человек не интересуется политикой, то им легко управлять - политический эксперт
22:00
Стала известна вероятная дата нового боя Усика Видео
21:36
Вечерняя эротика: Фотограф "отщелкал" голых девушек в гламурных обстоятельствах Фото
21:27
"Самоликвидация, жертва снайпера": офицер "Штирлиц" раскрыл новые потери боевиков
21:02
Эксперт спрогнозировал результаты Вакарчука на выборах президента-2019 Видео
20:37
Танец в мини-шортах: в Сети появилось видео с Ани Лорак в летнем наряде Видео
20:18
Режиссера "Людей Икс" и "Богемской рапсодии" обвинили в развращении малолетних
19:57
Из-за циклона со снегопадами Киев парализовали пробки в 10 баллов Видео
19:20
Смертельная поездка: на Одесчине "зацепера" насмерть сожгло током на поезде
19:00
Доллар и евро просели: обнародован курс валют в Украине на 24 января Видео
18:53
ФСБ шантажирует родных плененных в Керченском проливе украинских моряков
18:51
В столице напали на агитационную палатку "Народного фронта"
18:30
ЧП в школе Днепра: попало в больницу много детей Фото Видео
18:24
"Тоже я сделал": Угнавший самолет мужчина взял ответственность за теракты 11 сентября
18:03
На Донбассе пропал без вести украинский разведчик
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять