Двоевластие в Венесуэле: что известно о новом президенте и устранении Мадуро

В Венесуэле Хуан Гуаидо, который ранее решением Верховного суда Венесуэлы был снят с поста председателя Национальной ассамблеи (парламента) страны, объявил себя временным президентом страны.

Он принес присягу перед тысячами сторонников оппозиции. При этом в столице страны Каракасе и в других городах проходят массовые манифестации противников Николаса Мадуро.

Гуаидо получил поддержку от США. Президент Дональд Трамп заявил, что с этого момента он считает Гуаидо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. "Сегодня я официально признаю председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы", - говорится в заявлении президента США, обнародованном Белым домом в среду.

"Национальная ассамблея, исполняя роль единственно легитимной, законно избранной ветви власти, обратилась к конституции страны, чтобы объявить Николаса Мадуро нелегитимным, а канцелярию президента таким образом - свободной", - отмечается в заявлении. Трамп подчеркнул, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против режима Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

#Venezuela! You ar not alone. We are for you pic.twitter.com/O03qO1S3mO — Shahryar Ghorbanirezaei (@ghorbanirezaei) January 24, 2019

По словам американского лидера, он продолжит "использовать всю экономическую мощь и дипломатические рычаги США, чтобы восстановить венесуэльскую демократию" и добавил, что продолжает считать режим Мадуро "ответственным за любую угрозу, которую он может представлять безопасности народа Венесуэлы".

Гуаидо также заручился поддержкой главы Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро. "Приветствуем Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы в соответствии со статьей 233 конституции (Венесуэлы). Он располагает поддержкой нашей, международного сообщества и народа Венесуэлы", - написал Альмагро в твиттере ОАГ.

О признании Гуаидо президентом заявила и Грузия.

"Грузия признает лидера оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Грузия приветствует заявление наших партнеров и борьбу венесуэльского народа за демократию и свободу", - написал в четверг в твиттере министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео выступил с призывом в адрес Мадуро передать свои полномочия Гуаидо.

Он подчеркнул, что США готовы направить гуманитарную поддержку венесуэльцам, и заявил о необходимости подготовки Венесуэлы к "свободным выборам".

#23E 11:40 AM Concentración de la oposición de #Venezuela. Detractores de @NicolasMaduro piden su salida del poder y proponen a @jguaido como presidente interino. pic.twitter.com/kt2GvD5P1D — Jorge L Pérez Valery (@perezvalery) January 23, 2019

В свою очередь сам Мадуро, который продолжает считать себя президентом Венесуэлы, объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

Он также потребовал от американских дипломатов в 72 часов покинуть венесуэльскую территорию.

"Я принял решение разорвать дипломатические и политические отношения с США", - заявил Мадуро.

Он обвинил Вашингтон в стремлении добиться смены власти в Венесуэле. "Они хотят добиться избрания нового президента нашей республики, используя для этого неконституционные методы", - добавил Мадуро.

В ответ Гуаидо заявил, что его страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.

"На основании полномочий, данных мне конституцией, сообщаю руководителям всех дипмиссий и всем находящимся в Венесуэле дипломатам, что наше государство желает, чтобы они сохранили дипломатическое присутствие в нашей стране",- говорится в заявлении Гуаидо в Твиттере.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заявил о своей поддержке, сообщил представитель главы турецкого государства Ибрагим Калын.

"Мадуро, брат! Не сдавайся, Турция с тобой", - сказал Эрдоган по телефону", - написал в своем твиттере Калын.

По последним данным жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаны, сообщают местные СМИ.

Напомним, оппозиция созвала жителей Каракаса и других городов страны на акции протеста против Мадуро из-за разгона с применением слезоточивого газа манифестантов и отстранения Гуаидо от должности главы Национальной ассамблеи.

Венесуэла находится в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Недавно Мадуро вступил во второй президентский срок, хотя выборы президента многие страны признали нелегитимными.