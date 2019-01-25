Путин направил наемников на помощь Мадуро – Reuters

Николас Мадуро и Владимир Путин. На помощь Мадуро прибыли наемники ЧВК Вагнер / РИА Новости

Охранять президента Николаса Мадуро от оппозиции и протестующих в Венесуэлу прибыли наемники кремлевской частной военной компании "Вагнер".

Об этом пишет Reuters со ссылкой сразу на два источника, близких к путинским наемникам.

Третий источник также подтвердил прибытие ЧВК, но назвать их цели не смог.

По словам атамана хуторского казачьего общества Ховрино Евгения Шабаева, в Венесуэле может находиться порядка 400 "вагнеровцев".

Представитель Кремля Дмитрий Песков традиционно обошел скользкую тему, заявив: "У нас нет такой информации".

Ранее самопровозглашенный президент Венесуэлы дал последний шанс Мадуро уйти с поста. Хуан Гуайдо предложил амнистию главе государства и его окружению в случае бескровного сложения полномочий.

Читайте также"Это приговор": астрологи рассказали, удержит ли Мадуро властьНапомним, кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. Протестующие считают главой Венесуэлы спикера парламента Хуана Гуаидо, который 23 января провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.

США заявили о готовности ввести войска в Венесуэлу. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, разрешил венесуэльским дипломатам остаться в США.

В свою очередь Россия поддержала Мадуро. Кремль также призвал третьи страны не вмешиваться во внутреннюю политику Венесуэлы

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Николасом Мадуро "выразил поддержку ему и властям Венесуэлы". Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Кремля.