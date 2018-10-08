10% личного состава ЧВК "Вагнер" украинцы - СБУ

Десятая часть среди наемников Вагнера - украинцы / og.ru

В составе печально известной российской частной военной компании "Вагнер" не менее 10% личного состава - это украинцы, заявила Служба безопасности Украины.

"В общем, через ряды террористов "Вагнера", по нашим данным, прошло более 5 тыс. человек. Количество граждан Украины, включая и жителей Крыма, которые приняли российское гражданство, не превышает 10%" - в интервью "Українським Новинам" рассказал глава аппарата спецслужбы Игорь Гуськов.

Гуськов напомнил, что ЧВК "Вагнер" не имеет постоянного состава, как такового - все зависит от количества законтрактованных, ротации бывают по 2-3 месяцы и более. В данном случае, отметил он, в подразделении немало украинцев, которые воевали на Читайте такжеСША забросили в "черный список" компании Пригожина и ЧВК "Вагнер"территории Донбасса, затем неоднократно ездили в "командировки" в Сирию.

Напомним, накануне СБУ обнародовала имена уничтоженных в Сирии украинских наемников "Вагнера".

Ранее был обнародован список наемников "Вагнера" из состава группы "Карпаты", в которую входили преимущественно украинцы, воевавшие на Донбассе и поехавшие "зарабатывать" в Сирию.