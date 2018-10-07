В СБУ рассказали, как ФСБ "сливает" данные о наемниках "Вагнера"

В СБУ похвастались источником в ФСБ России / lenta.ru

Руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов заявил о том, что Служба безопасности Украины получает от источника в Федеральной службе безопасности России секретную информацию о наемниках частной военной компании "Вагнера".

В комментарии "Українським Новинам" он пояснил, что ЧВК "Вагнера" является подразделением Главного управления Генерального штаба Министерства обороны РФ, а ФСБ обязан гарантировать секретность информации о персональном составе подразделения.

"Очень специфически в отношении тайны ЧВК "Вагнера" поступает ФСБ России. Создается мнение, что она спустя рукава к этому относится, либо где-то сознательно недорабатывает...Почему это делается? Возможно, из-за конкуренции между 2 спецслужбами, возможно, за-за известного российского разгильдяйства", - подчеркнул Гуськов.

Читайте такжеВолонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"

По его словам, СБУ получает информацию непосредственно от источника в ФСБ России.

"Поймите нас правильно, мы не можем выдавать свои источники в ФСБ РФ. Я думаю, что доказательства в отношении бойцов "Вагнера" более чем свидетельствуют, что СБУ владеет этой информацией", - подчеркнул глава аппарата СБУ.

Напомним, накануне СБУ обнародовала имена уничтоженных в Сирии украинских наемников "Вагнера".

Ранее был обнародован список наемников "Вагнера" из состава группы "Карпаты", в которую входили преимущественно украинцы, воевавшие на Донбассе и поехавшие "зарабатывать" в Сирию.