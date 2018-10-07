СБУ обнародовала имена уничтоженных в Сирии украинских наемников "Вагнера"

7 октября 2018, 14:05

Всего обнародованы данные 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из состава "Вагнера".

Сирия наемники Вагнер 2
Стали известны имена уничтоженных наемников "Вагнера" / og.ru

Служба безопасности Украины опубликовала имена украинских наемников российской ЧВК "Вагнера", которые были уничтожены в Сирии в районе Дейр-эз-Зора 7 февраля 2018 года.

Всего обнародованы данные 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из состава "Вагнера", при этом в списке есть 8 наемников, которые погибли или умерли от ранений.

"Почти все погибшие в 2014-2016 годах принимали участие в боевых действиях на Донбассе в составе российских террористических формирований, некоторые из них активно способствовали российской аннексии АР Крым (Короленко О.А.), или направлялись российскими спецслужбами на подконтрольную территорию Украины для совершения террористических актов и диверсий (Оганесян Р.Г., задержан в июле 2014 года в Днепропетровской области, обменен на украинских заложников)", - говорится в сообщении.

  • Уничтоженные в Сирии наемники "Вагнера" ssu.gov.ua
  • Уничтоженные в Сирии наемники "Вагнера" ssu.gov.ua
  • Паспорт наемника ЧВК "Вагнер" - гражданина Узбекистана Дилшода Мамаджанова ssu.gov.ua

СБУ отмечает, что подтвержденное число погибших и умерших от ран наемников "Вагнера" в результате боевого столкновения в Сирии 7 февраля 2018 года уже составляет 58 человек.

Также опубликована дополнительная информация о еще одном иностранце в составе ЧВК "Вагнер" - гражданина Республики Узбекистан Дилшода Мамаджанова. Он, как утверждается, получил тяжелое ранение, а затем его российским военным самолетом вывезли из Сирии в Россию. Копия всех страниц паспорта Мамаджанова свидетельствует о его отправке в Сирию из Ростова-на-Дону в составе очередной партии тайного военного контингента "Вагнера" 30 августа 2017 года.

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"Показательно, что в паспорте отсутствуют какие-либо отметки о прохождении пограничного контроля на территории САР. Указанное в очередной раз подтверждает факт целенаправленного сокрытия на высшем уровне РФ факт участия российских военных в террористической деятельности на территории других стран", - заявили в ведомстве.

В СБУ подчеркнули, что после обнародования в июле и сентябре этого года информации с разоблачением "лжи российских официальных лиц" (персональные данные 50 погибших "вагнеровцев" во время так называемого "пригожинского наступления" 7 февраля 2018 года в Сирии в районе Дейр-эз-Зора) 3 сентября был издан указ президента РФ, которым информация о членах "Вагнера" как внештатных сотрудниках ГУ ГШ ВС РФ отнесена к государственной тайне.

"Этот указ призван запретить под угрозой уголовного наказания любые дальнейшие попытки журналистов, работающих в России, донести правду о преступлениях и многочисленных потерях членов "российских частных армий" в мире. Но это попытка российских властей только активизирует дальнейшее разоблачение преступлений", - отметили в СБУ.

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По данным пресс-центра СБУ, в целом потери членов "Вагнера" в Украине и Сирии превышают 600 человек.

С полным списком из 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из состава частной военной компании "Вагнер", которые принимали участие в боях в Сирии можно ознакомиться здесь.

Напомним, волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер".

Ранее был обнародован список наемников "Вагнера" из состава группы "Карпаты", в которую входили преимущественно украинцы, воевавшие на Донбассе и поехавшие "зарабатывать" в Сирию.

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СБУ наемники Сирия Вагнер
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