Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"

Бойцы ЧВК "Вагнер"

Волонтеры международного сообщества Inform Napalm утверждают, что через состав частной военной кампании «Вагнер» прошли более 5 тысяч человек со всех уголков мира.

С таким заявлением в эфире «Громадського» выступил спикер сообщества Михаил Макарук.

По его словам, человеческий «фундамент» ЧВК “Вагнер» − бывшие военнослужащие множества родов войск и различных специальностей, которые пытаются с помощью своего военного опыта заработать большие деньги.

“Эта кампания достаточно активно сотрудничает с ГРУ Минобороны РФ, в ее состав довольно часто входят и бойцы ГРУ. По экспертным оценкам InformNapalm, сейчас уже прошло через ЧВК «Вагнер» более чем 5 тысяч персон. Наши исследователи установили присутствие ЧВК «Вагнер» на Донбассе в Сирии, есть информация об их деятельности на территории Йемена, Южного Судана и Центральноафриканской республики», − заявил Макарук.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в СБУ обнародовали досье на воевавших в Сирии путинских наемников.