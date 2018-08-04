Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"

4 августа 2018, 10:12

Основу частной военной кампании составляют бывшие бойцы всех родов войск

Бойцы ЧВК "Вагнер"
Бойцы ЧВК "Вагнер"

Волонтеры международного сообщества Inform Napalm утверждают, что через состав частной военной кампании «Вагнер» прошли более 5 тысяч человек со всех уголков мира.

С таким заявлением в эфире «Громадського» выступил спикер сообщества Михаил Макарук.

По его словам, человеческий «фундамент» ЧВК “Вагнер» − бывшие военнослужащие множества родов войск и различных специальностей, которые пытаются с помощью своего военного опыта заработать большие деньги.

“Эта кампания достаточно активно сотрудничает с ГРУ Минобороны РФ, в ее состав довольно часто входят и бойцы ГРУ. По экспертным оценкам InformNapalm, сейчас уже прошло через ЧВК «Вагнер» более чем 5 тысяч персон. Наши исследователи установили присутствие ЧВК «Вагнер» на Донбассе в Сирии, есть информация об их деятельности на территории Йемена, Южного Судана и Центральноафриканской республики», − заявил Макарук.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в СБУ обнародовали досье на воевавших в Сирии путинских наемников.

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волонтеры Россия. война ЧВК Вагнера
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