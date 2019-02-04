Мадуро пошел на новое обострение кризиса в Венесуэле

4 февраля 2019, 08:52

Николас Мадуро, кажется, делает все возможное, чтобы политиический кризис в Венесуэле не утихал.

Николас Мадуро
Николас Мадуро / Голос Америки

Одиозный лидер Венесуэлы Николас Мадуро в категорической форме отказался от предложения Европы назначить досрочные выборы президента − сразу после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Такое заявление он сделал в интервью испанскому телеканалу Sexta, сообщает агентство AFP. Мадуро заявил, что он "не поддастся давлению" тех, кто призывает его уйти в отставку. "Они пытаются загнать нас в угол с ультиматумами, чтобы вывести нас в экстремальную ситуацию конфронтации", - сказал он.

Напомним, в Венесуэле не прекращается политический кризис. 23 января в Венесуэле стартовали массовые акции протеста − из-за того, что Мадуро избрали во второй раз президентом.

Позднее во время митинга в столице страны, городе Каракас, лидер оппозиции и спикер парламента Хуана Гуаидо провозгласили временным президентом. Позднее президент России Владимир Путин объявил о том, что поддерживает Мадуро.

Позднее Гуаидо дал последний шанс Мадуро уйти с поста.

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