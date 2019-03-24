СМИ узнали о массовом прибытии российских военных в Венесуэлу

В Венесуэлу прибыли россияне / Фото: Federico Black / Twitter

В Венесуэле в международный аэропорт Майкетии имени Симона Боливара на двух военно-транспортных самолетах прилетели российские военнослужащие, которые будут сотрудничать с венесуэльским спецназом, армией и полицией

Как венесуэльский сайт Crimenes sin castigo, в делегацию входят 100 российских военных. В аэропорту их встречали директор управления по интеграции и международным делам министерства обороны Венесуэлы вице-адмирал Марианна Мата Кихада и директор сил специального назначения Эдгар Альфонсо Колина Рейес.

"Часть российской делегации провела субботу в российских дипломатических учреждениях, в то время как большинство отправилось в минобороны на трех автобусах с усиленным сопровождением", – сообщило издание.

СМИ сообщает, что в декабре 2018 года Тонкошкур встречался с главнокомандующим армии Венесуэлы адмиралом Ремихио Себальосом в Каракасе. В рамках диалога прозвучало намерение о подготовке комплекса мероприятий для повышения оперативной готовности венесуэльских вооруженных сил.

Видео прибытия российского самолета в Венесуэлу опубликовал на своем канале в YouTube местный журналист Хавьер Майорка.

Напомним, в Венесуэле не прекращается политический кризис. 23 января в Венесуэле стартовали массовые акции протеста − из-за того, что Мадуро избрали во второй раз президентом.

Позднее во время митинга в столице страны, городе Каракас, лидер оппозиции и спикер парламента Хуана Гуаидо провозгласили временным президентом. Президент России Владимир Путин объявил о том, что поддерживает Мадуро.

Позднее Гуаидо дал последний шанс Мадуро уйти с поста.