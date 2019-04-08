Германия открыто лоббирует снятие санкций с РФ в Совете Европы – источник

ПАСЕ / Интерфакс

Немецкие дипломаты и депутаты публично ведут активную кампанию для снятия санкций с РФ в Совете Европы. Эту информацию Европейской правде подтвердили несколько западных дипломатов и экспертов.

Теперь речь идет о скоординированной кампании, которая приобрела значительные масштабы в преддверии весенней сессии ПАСЕ.

Эта активность охватывает представителей обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократов. Так, на днях депутаты от ХДС и СДПГ направили в адрес президента ПАСЕ письмо с просьбой пересмотреть санкционные правила, убрав право Ассамблеи накладывать санкции на делегации государств-нарушителей при утверждении их полномочий.

Также немецкие депутаты убеждают, что идею снятия санкций с России поддерживает лично канцлер Ангела Меркель.

Кроме того, немецкие депутаты уже активно договариваются с представителями других государств о возвращении россиян в ПАСЕ без санкций.

По данным источников, среди вариантов – ускорение плана с де-факто ликвидацией санкционного механизма уже на апрельской сессии ПАСЕ.

Ранее сообщалось, что против России могут ввести новые санкции из-за ухудшающейся ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.