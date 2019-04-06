В G7 грозят России новыми санкциями из-за беспредела в Крыму и на Донбассе

России пригрозили новыми санкциями

Против России могут ввести новые санкции из-за ухудшающейся ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.

Об этом идет речь в итоговом коммюнике, принятом по итогам заседания министров иностранных дел стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) заседания глав МИД G7, которое состоялось 5-6 апреля во французских городах Динар и Сен-Мало.

"Мы продолжаем осуждать ухудшение ситуации с правами человека на Крымском полуострове. Выражаем чрезвычайную обеспокоенность тревожной ситуацией с безопасностью и гуманитарной ситуацией, сохраняющейся на востоке Украины в течение почти пяти лет", - отмечается в документе.

В то же время главы МИД G7 выразили абсолютную поддержку усилиям участников "нормандского формата" и Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в поиске путей урегулирования ситуации на Донбассе.

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"Мы убеждены, что единственный способ для достижения мирного и устойчивого урегулирования конфликта заключается в выполнении всеми сторонами всех их обязательств в соответствии с Минскими соглашениями с целью восстановления территориальной целостности Украины", - заявили главы МИД "Большой семерки".

"Безусловно, Россия вовлечена в конфликт через марионеток, которых она поддерживает, и несет ключевую ответственность. Мы напоминаем, что продолжительность экономических санкций полностью связана с абсолютным выполнением Россией ее обязательств по Минским соглашениям. Эти санкции могут быть отменены, если Россия действительно выполнит эти обязательства, но мы также готовы принять новые ограничительные меры, если действия России приведут к этому", - отмечается в коммюнике.

Ранее Bloomberg сообщило, что у США готовы новые санкции против России. По данным агентства, пакет новых санкций уже рассмотрел Госдеп и Минфин США.

Также американский госсекретарь Майк Помпео анонсировал новые меры давления на Россию со стороны США и НАТО. Таким образом Штаты и их союзники намерены сдерживать агрессивную политику РФ в отношении Украины.

Напомним, 15 марта США ввели новые санкции против РФ из-за Украины. В санкционные списки внесены шесть физических лиц и восемь организаций из России.

Как известно Евросоюз ввел санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. В этот список также вошли Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.