"У россиян нет тут свободы действий": в США пообещали жестко наказать РФ из-за Венесуэлы

США пригрозили России новыми санкциями / Reuters

США пригрозили России новыми санкциями – на этот раз из-за ситуации в Венесуэле.

Как заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс во время брифинга, у Москвы сложилось превратное впечатление, будто бы у нее есть полная свобода действий в Венесуэлле.

"Я бы просто сказал, что у нас имеются варианты действий. Для россиян было бы ошибкой думать, что они обладают здесь полной свободой действий. Они ей не обладают… Есть вещи, которые мы можем сделать в плане экономики, в плане санкций", — цитирует ТАСС американского чиновника.

Ранее Bloomberg сообщило, что у США готовы новые санкции против России. По данным агентства, пакет новых санкций уже рассмотрел Госдеп и Минфин США.

Также американский госсекретарь Майк Помпео анонсировал новые меры давления на Россию со стороны США и НАТО. Таким образом Штаты и их союзники намерены сдерживать агрессивную политику РФ в отношении Украины.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что Кремль должен немедленно отозвать своих военнослужащих из Венесуэлы.

"Россия должна убраться", — сказал Трамп на встрече с женой главы парламента Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Напомним, в Венесуэлу в международный аэропорт Майкетии имени Симона Боливара на двух военно-транспортных самолетах прилетели российские военнослужащие, которые будут сотрудничать с венесуэльским спецназом, армией и полицией.

Как известно, в Венесуэле не прекращается политический кризис. 23 января в Венесуэле стартовали массовые акции протеста − из-за того, что Мадуро избрали во второй раз президентом.

Позднее во время митинга в столице страны, городе Каракас, лидер оппозиции и спикер парламента Хуана Гуаидо провозгласили временным президентом. Президент России Владимир Путин поддерживает Мадуро.

Позднее Гуаидо дал последний шанс Мадуро уйти с поста.