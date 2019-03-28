"Примеряют удавки на шею": Публицист рассказал, как Запад хочет расправиться с Россией

Александр Невзоров / Википедия

Руководство государств Запада пробует разные способы "удушения" России − чтобы понять, какой из них сработает наверняка и лучше всего.

Об этом в эфире радиостанции Эхо Москвы рассказал известный российский публицист Александр Невзоров. "Сейчас Запад имеет возможность примерять разные удавки на шею России, разных цветов, разных фасонов – с бантиками, без бантиков, со стразиками. Причем это Запада делает с понимающей улыбкой опытного кутюрье. И он еще обсуждает глубину и цвет странгуляционных борозд [следы от сдавливания петлей − Главред], которые образовываются на шее. Он может устроить консилиум, чтобы обсудить, как лучше душить − так или со стороны затылка? У него вообще есть время, настроение и серьезное желание удушить. И причем это желание уже неизменно в течение многих лет, по крайней мере, с момента „Крымнаш" оно закрепилось", — высказался он.

Как полагает Невзоров, страны Запада опасаются быстрого крушения России и желают ее максимально цивилизованного распада.

Читайте такжеСША намерены ввести санкции против РФ из-за Венесуэлы"И мы знаем, что, как правило, то, что они хотят сделать, они доводят до конца. Но он ищет наиболее комфортный для себя способ удушения России. Потому что ситуация, при которой все обваливается все пылает в одночасье и моментально, слишком опасна с точки зрения Запада, для соседей. Они бы могли, уверяю вас, устроить любую смуту и на Майдане и сделают всё что угодно, но они выбирают эти модели, которые позволят просто это всё сделать тихо и наиболее безопасным и комфортным для них образом", — полагает он.

Кроме того, Невзоров утверждает, что российские власти никак не могут адекватно противостоять и "могут лишь заниматься членовредительством".

"А Россия… Ну, что, Россия может заниматься только в очередной раз членовредительством. Ей тоже хочется ввести санкции. Единственное, против кого она может ввести санкции, это против самой себя, но лишать себя еще чего, у нее нет уже никакой возможности, поэтому развитие этой всей части будет непонятным", — сказал Невзоров.

Напомним, ранее появилась информация о том, что США запустили пакеты новых санкций против России из-за Украины. В списки были внесены шесть физических лиц и восемь компаний из России. Вслед за США Канада обложила санкциями российских олигархов, а также авиаконструкторские бюро Туполев и МиГ. Далее, в санкционном списке оказались близкие к президенту Путину люди - глава Роснефти Игорь Сечин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, глава банка ВТБ Андрей Костин и некоторые другие.