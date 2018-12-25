"Томос получить забыли": российский публицист Невзоров назвал РПЦ нелегитимной

Александр Невзоров считает, что РПЦ никогда не получала Томос / wikipedia.org

Известный российский публицист Александр Невзоров заявил, что единственно законной в православии считается деятельность Константинопольского патриарха, который вправе признавать легитимность церквей других стран.

"Главным патриархом православия считается патриарх Константинопольский. Только он, это единственное лицо в мире, может дать Томос… Если просто собралась толпа идиотов, предположим, которая решила зарабатывать, пугая старушек адом, а это неплохой бизнес, то такая толпа церковью считаться не может", - сказал он ранее в интервью Эху Москвы.

Публицист констатировал, что РПЦ никогда не получала Томос, поэтому российскую церковь нельзя называть автокефальной.

"Черт знает, как это вышло. Первые попытки автокефализации русская церковь предприняла в конце 15-го века, а образовалась окончательно в конце 16-го на каких-то очень хлипких основаниях. А вот Томос она получить забыла, было, вероятно, некогда", - сказал он.

По словам Невзорова, РПЦ, по сути, является сектой, и ее представитель должен поехать в Константинополь для установления диалога.

"Это ехать Гундяеву на Фанар совершенно с другими интонациями. Я знаю волшебные слова, которые очень помогут: "Дяденька, прости заср*нца". Возможно, это внесет позитивную ноту в эти отношения", - констатировал публицист.

Как ранее сообщалось, Невзоров, известный своими атеистическими взглядами, дал комментарий по поводу недавнего решения Синода РПЦ, посвященного разрыву отношений со Вселенским Патриархатом.