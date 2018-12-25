"Томос получить забыли": российский публицист Невзоров назвал РПЦ нелегитимной

25 декабря 2018, 01:49

Журналист убежден, что российская церковь выманивает у прихожан деньги.

Александр Невзоров
Александр Невзоров считает, что РПЦ никогда не получала Томос / wikipedia.org

Известный российский публицист Александр Невзоров заявил, что единственно законной в православии считается деятельность Константинопольского патриарха, который вправе признавать легитимность церквей других стран.

"Главным патриархом православия считается патриарх Константинопольский. Только он, это единственное лицо в мире, может дать Томос… Если просто собралась толпа идиотов, предположим, которая решила зарабатывать, пугая старушек адом, а это неплохой бизнес, то такая толпа церковью считаться не может", - сказал он ранее в интервью Эху Москвы.

Публицист констатировал, что РПЦ никогда не получала Томос, поэтому российскую церковь нельзя называть автокефальной.

"Черт знает, как это вышло. Первые попытки автокефализации русская церковь предприняла в конце 15-го века, а образовалась окончательно в конце 16-го на каких-то очень хлипких основаниях. А вот Томос она получить забыла, было, вероятно, некогда", - сказал он.

По словам Невзорова, РПЦ, по сути, является сектой, и ее представитель должен поехать в Константинополь для установления диалога.

"Это ехать Гундяеву на Фанар совершенно с другими интонациями. Я знаю волшебные слова, которые очень помогут: "Дяденька, прости заср*нца". Возможно, это внесет позитивную ноту в эти отношения", - констатировал публицист.

Как ранее сообщалось, Невзоров, известный своими атеистическими взглядами, дал комментарий по поводу недавнего решения Синода РПЦ, посвященного разрыву отношений со Вселенским Патриархатом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия публицист РПЦ Александр Невзоров Томос
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
01:49
"Томос получить забыли": российский публицист Невзоров назвал РПЦ нелегитимной
01:11
"Праздники используют для начала войн": генерал ВСУ спрогнозировал сценарий развития агрессии России
00:43
"Тощая стала": поклонники упрекнули Волочкову в излишней худобе
00:21
В поезде "Киев-Рахов" женщине раздробило таз из-за обвала полки с пассажиром
24 декабря, понедельник
23:58
"Я получил сладости с завода Порошенко": Варфоломей потроллил российских пропагандистов из-за обвинений во взятке Видео
23:30
В Якутии из навоза соорудили символ 2019 года
23:01
Нардеп Мосийчук в прямом эфире напал с тростью на политолога Семченко Видео
22:27
Режиссер Ахтем Сейтаблаев выдает дочь замуж: первое фото с помолвки Видео
21:53
В Индонезии смертоносное цунами унесло жизни свыше 370 человек Видео
21:24
"Мы упустили ситуацию": военный эксперт пояснил эскалацию конфликта с Россией на Азове
20:53
"Я рада, что она встретила Алексея": мама Каменских рассказала об отношениях с Потапом Видео
20:28
Глава житомирской "Батькивщины" перевернулась в автомобиле на скользкой трассе
19:57
"Выпьем за свинство": Шнуров нарядился свиньей и спел новогоднюю песню Видео
19:31
Северный поток-2 начали прокладывать в экономической зоне Швеции
19:07
"Дорога в Европу": Зеленский показал чудовищную трассу Мелитополь-Одесса Видео
19:02
"Красавица наша!": Свитолина показала, как задорно крутит попой на тренировке Видео
18:50
Диетолог объяснил, как не переесть на Новый год Видео
18:24
В Москве озвучили надежды по поводу смены власти в Украине
18:18
"В окошке видно свободу": самый молодой из захваченных моряков написал об условиях в российском СИЗО Видео
17:50
Безвиз 2018: кто из стран отменил визовый режим для Украины в этом году Видео
17:30
Падение гигантского метеорита на территорию России: ученые сделали важное заявление Видео
17:15
"Нацистские лозунги": в Совфеде РФ пообещали Украине бойню и войну Видео
16:49
Украинского олимпийского чемпиона поймали на допинге Видео
16:38
"Раж безумия и самоуничтожения": в молчании Путина по Азову журналист рассмотрел готовность к войне Видео
16:14
Топалов записал песню и снял клип в честь родившей сына Тодоренко
15:51
Католическое Рождество в Украине-2018: дата и как отдыхаем Видео
15:35
Новогодние салаты: салат с крабовых палочек, вкуснейшие рецепты на Новый год Видео
15:19
Что не надевать и почему нельзя экономить: приметы и особенности католического Рождества в Украине Видео
15:15
Coral Travel завоевал все основные награды в туристической отрасли Фото новости компании
15:08
Лолита Милявская Видео
14:39
Генсек ОБСЕ спрогнозировал последствия атаки россиян на украинские корабли в Керченском проливе
14:09
"Очень скучный секс": Порноактриса Стеффани Клиффорд рассказала о своем интиме с Трампом
13:52
"Будет только жестче": Эксперты спрогнозировали, как в 2019-м санкции повлияют на Россию
13:31
"Год Бандеры как-никак": в центре Киева "усовершенствовали" статую синей руки Видео
13:13
Маломуж: Киев подарил Москве повод утверждать, что Крым – российский Видео
13:02
Трамп в Сирии преподал урок Украине мнение
12:50
Украинцев предупредили об опасностях циклона: когда непогода накроет всю Украину Видео
12:25
Віншування на Різдво 2018 та патріотичні привітання з Різдвом і Новим роком Фото Видео
12:00
Военный эксперт рассказал, как стоит проводить деоккупацию Донбасса
11:50
В аэропорту "Борисполь" внезапно рухнула новогодняя ель: опубликовано фото
11:45
Путин vs Лукашенко: Беларусь ждут тяжелые времена мнение
11:43
Массовое увольнение учителей в Харькове: что известно о скандале Видео
11:07
Легендарного актера Сергея Юрского доставили в больницу: стала известна причина
10:32
Лучшие украинские музыкальные альбомы 2018 года мнение Видео
10:25
Зарплаты "Нафтогаза" подтолкнут бюджет Украины к грани разорения - Минсоцполитики
09:47
Волкер рассказал, при каком условии приедет в Москву Видео
08:59
"Воинствующие невежды": Шнуров публично "проехался" по россиянам Видео
08:54
Лилия Шевцова: Путинский преемник будет танцевать на могиле своего предшественника
08:32
Журналист разъяснил, почему верхушка РПЦ выступает против автокефалии украинской церкви Видео
08:14
На Тернопольщине поезд застрял на рельсах в чистом поле Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять