Российский публицист спрогнозировал, чем кончится конфликт РПЦ И Вселенского патриархата

Патриархи Кирилл и Варфоломей / Фокус

Московское патриаршество с высокой долей вероятности будет вовсе упразднено – тем более, если представители РПЦ продолжат общаться в хамском тоне со Вселенским патриархом Варфоломею.

Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" высказал известный российский журналист и публицист Александр Невзоров.

По его словам, после того как были озвучены планы Вселенского патриархата предоставить томос об автокефалии церкви в Украине, представители РПЦ стали называть патриарха Варфоломея "бандитом в рясе" и "раскольником".

"Но патриарх Константинопольский, он так сухо посмотрел все сводочки, поинтересовался, что о нем нынче говорят в России, в том числе всякие церковные деятели и предстоятели, и очень сухо попросил передать, что если они будут хамить дальше, то московское патриаршество будет упразднено как таковое. И, вероятно, приходы будут переданы какой-нибудь серьезной поместной церкви в управление, возможно, той же самой украинской", – сказал Невзоров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российский публицист прокомментировал разрыв РПЦ и Вселенского патриархата.