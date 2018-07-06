Невзоров потроллил Путина и предложил переименовать Кантемировскую дивизию в "Правый сектор"

Решение Путина присвоить частям российской армии имена украинских городов - Львова, Нежина и Житомира - является откровенным хулиганством и ничем более.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров заявил в эфире радио "Эхо Москвы".

"Ничем другим, кроме откровенного хулиганства, эти переименования в "Львовские" и "Нежинские" объяснить невозможно. Хотя я не понимаю, а чего, собственно говоря, было тормозить, чего было ограничиваться? Если уже пошел такой украинский крен, то тогда надо было переименовать Кантемировскую дивизию в "Правый сектор", а пару дивизионов называть "имени Яроша", – иронизирует журналист.

Также Невзоров пошутил, что стоит давать имена украинских политиков всем новым подразделениям ВС РФ и новейшему вооружению.

"Появилась бы "Булава Кличко" ("Булава" Р30 3М30 - расхваливаемая Россией межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования - ред.). И весь мир, и Украина долго бы ломали головы и рассуждали, что на самом деле это обозначает", – говорит журналист.

Невзоров отметил, что никаких тайных смыслов в этом поступке Путина не видит.

"Никто же не понимает, что Кремль просто откровенно хулиганит. И искали бы тайные смыслы", – добавил Невзоров.

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Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 11 российских воинских формирований - полков и дивизий - получили имена в честь городов, в том числе украинских.

Целью такого переименования названо "сохранение славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу". В частности, 6-й танковый полк стал "гвардейским Львовским", 163-й танковый полк - "гвардейским Нежинским", 68-й танковый полк - "гвардейским Житомирско-Берлинским".

Украинский политолог оценил решение Путина присвоить воинским частям РФ названия украинских городов. По словам Сазонова, "на штабных картах" России не только Крым и Донбасс.