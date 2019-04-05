Накануне второго тура Порошенко встретится в Берлине с Меркель

Петр Порошенко встретится с Ангелой Меркель 12 апреля / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко 12 апреля проведет в Берлине переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Такое заявление сделал в ходе брифинга официальный представитель федерального правительства Штефан Зайберт.

"Петр Порошенко - это президент Украины, есть целый ряд тем, которые канцлер хочет с ним обсудить, поэтому эта встреча состоится", - сказал Зайберт, отвечая на вопрос, почему в Германию не был приглашен другой кандидат на пост президента, Владимир Зеленский.

Читайте такжеПорошенко назвал желаемые этапы стадионных дебатов с ЗеленскимЗайберт также уточнил, что немецкое правительство не усматривает в предстоящей встрече признаки оказания Порошенко поддержки в борьбе за высший государственный пост.

По словам представителя правительства, на переговорах речь пойдет о "двухсторонних отношениях, внутриполитической ситуации в Украине и о реализации минских договоренностей".

Программой предусмотрен совместный обед, после чего пройдет совместная пресс-конференция, которая должна начаться в 14.00 по берлинскому времени.

Напомним, после обнародования результатов первого тура Ангела Меркель поздравила гаранта с выходом во второй тур выборов президента 2019. Лидеры стран пообщались по телефону.