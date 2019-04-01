Берлин и Москва разошлись во мнении, стоит ли поздравлять Порошенко с выходом во второй тур

1 апреля 2019, 20:29

Лидеры Украины и ФРГ пообщались по телефону.

Петр Порошенко встретил Ангелу Меркель у Мариинского дворца
У Порошенко похвастались поздравлением от Меркель с выходом во второй тур / Reuters

Пресс-служба нынешнего президента Петра Порошенко сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила гаранта с выходом во второй тур выборов президента 2019. Лидеры стран пообщались по телефону.

"Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании", — отмечается на президентском сайте.

При этом в ходе разговора "были отмечены честность и конкурентность избирательного процесса в Украине".

Читайте также"Слушай ты, чмо *баное, малоросс проклятый": порохоботы взорвались из-за рейтинга ЗеленскогоСреди прочего стороны обсудили имплементацию Минских соглашений, нормандской формат и реализацию инициативы по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе.

В то же время в Кремле отказались поздравлять кандидатов в президенты Украины с выходом во второй тур.

"Пока выборы не закончились, поздравлять с выходом во второй тур, наверное, было бы неверно, поэтому, естественно, об этом речи не идет — потому что победитель выборов пока не определен в Украине", — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Ранее Оля Полякова поздравила кандидата и шоумена Владимира Зеленского. Мы живем в интересное время, отметила Суперблондинка.

Также Наташа Королева своеобразно поздравила Зеленского с успехом на выборах 2019. Впрочем, певица отмечает, что радоваться пока рано: впереди второй тур.

Напомним, ЦИК подсчитала уже 92,85% бюллетеней. За Зеленского проголосовали 30,24% (5 255 818 голоса). Это значит, что он набрал почти в два раза больше Петра Порошенко 15,95% (2 328 575 голосов) и почти в три раза больше Юлии Тимошенко 13,39% (2 275 765). 

Результаты выборов 2019 в Украине: когда объявят и когда второй тур

Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).

Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

По состоянию на 9.00 обработано более 50% голосов. Предварительные результаты выборов президента 2019 выглядят следующим образом: Владимир Зеленский - 30,2%, Петр Порошенко - 16,6%, Юлия Тимошенко - 13,08%, Юрий Бойко - 11,5%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Игорь Смешко - 5,9%, Олег Ляшко - 5,1%, Александр Вилкул - 4,2%, Руслан Кошулинский - 1,6% 

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