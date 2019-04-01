Зеленский обогнал Порошенко и Тимошенко вместе взятых - новые данные ЦИК

Владимир Зеленский / GettyImages

Центральная избирательная комиссия подсчитала уже 92.85% бюллетеней.

Согласно обработанным данным, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набрал в первом туре больше голосов, чем два его ближайшие преследователя, вместе взятые.

За Зеленского проголосовали 30.24% (5 255 818 голоса). Это значит, что он набрал почти в два раза больше Петра Порошенко 15.95% (2 328 575 голосов) и почти в три раза больше Юлии Тимошенко 13.39% (2.275.765).

Вместе у Порошенко и Тимошенко 29,34% голосов, что меньше, чем у одного Зеленского.

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В целом расклад не поменялся: во втором туре за пост президента Украины будут бороться Зеленский и Порошенко.

Как ранее сообщалось, в ЦИК уже анонсировали второй тур выборов президента Украины, в него попадут кандидаты, которые в первом туре заняли первое и второе место. Таким образом, во втором туре выборов 2019 Украина могут встретиться Зеленский и Порошенко.

Напомним, в Украине состоялся первый тур выборов президента, в нем приняли участие рекордное количество кандидатов на высший руководящий пост страны — 39 человек.