Дебаты, прогнозы, ключевые даты: что нужо знать о втором туре выборов президента Украины:

1 апреля 2019, 18:48

Украинцы будут голосовать за президента страны 21 апреля.

Порошенко, Зеленский
Порошенко и Зеленский поборются за президентское кресло / Главред

Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательные результаты первого тура президентских выборов. Согласно данным, в Украине пройдет второй тур, в котором за пост главы государства поборются Петр Порошенко и Владимир Зеленский, набравшие больше других кандидатов.

Что такое второй тур выборов

Дата проведения второго тура была определена заранее, оставалось выяснить, наберет ли кто-то из кандидатов 50%+1 голос на выборах. Поскольку этого не произошло, второй тур выборов в Украине автоматически стал реальностью. ЦИК уже подтвердила назначение второго тура – он пройдет 21 апреля этого года.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга в Киеве заявила:

Я подчеркиваю, что будет второй тур. Перед ЦИК стоит очень амбициозная следующая задача - временной промежуток между окончательным подведением итогов и предназначенным уже на 21 апреля вторым туром очень и очень короткий

До 19 апреля кандидаты смогут агитировать за себя, после чего наступит "день тишины" перед выборами, когда агитация, массовые мероприятия, дебаты и пресс-конференции будут запрещены.

Также, согласно закону О выборах президента Украины, в день тишины запрещено публиковать политическую рекламу в СМИ, нельзя показывать рекламу кандидатов в президенты на внешних носителях и распространять их агитационные материалы.

Дебаты кандидатов

Также до дня второго тура выборов - 21 апреля - кандидаты в президенты могут схлестнуться в политическом баттле. Ранее от дебатов Зеленский уклонялся. В ответ на призыв Гриценко в штабе Зеленского выставили условие, сделавшее встречу политиков невозможной. 

Кроме того, за два дня до выборов телеканал UA: Перший должен был провести ток-шоу между Зеленским, Порошенко и Тимошенко, однако в студию явилась только последняя. 

Одной из громких инициатив перед голосованием стал законопроект об обязательных дебатах двух кандидатов, которые выйдут во второй тур. Его 20 марта подала первый вице-спикер Рады, депутат от фракции БПП Ирина Геращенко.

Законопроект в парламенте не был одобрен.

Прямой эфир в случае согласия и явки в студию кандидатов в президенты, продлится не менее 60 минут. Переговоры с штабами Порошенко и Зеленского о дебатах начнутся сразу после официального оглашения Центризбиркомом результатов первого тура.

"Нет жесткого регулирования самого формата дебатов. Есть метка времени, когда это должно произойти – последняя пятница перед днем повторного голосования в промежутке между 19 и 22 часами", – рассказал 24 каналу глава НОТУ Зураб Аласания.

Второй тур: ключевые даты

До 19 апреля должны пройти дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся.

21 апреля состоятся выборы президента Украины

До 1 мая ЦИК должен будет опубликовать итоги волеизъявления граждан во втором туре выборов. 

4 мая должна состояться публикация официальных результатов президентских выборов 2019 в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер" -

До 3 июня  после объявления результатов победитель должен будет пройти процедуру инаугурации и принять присягу.

Как голосовать во втором туре не по прописке

В Украине во время любых выборов в голосовании могут принять участие граждане страны, которые были внесены в список избирателей по месту прописки.

Всем гражданам Украины, которые захотят голосовать не по месту регистрации, необходимо будет еще раз обратиться в центры регистрации по поводу временной смены места голосования. Такое уточнение сделал министр юстиции Украины Павел Петренко.

Причем это касается даже тех избирателей, кто уже менял временную смену голосования для участия в первом туре президентских выборов. Не позже, чем за пять дней до дня выборов таким людям нужно будет еще раз обратиться к соответствующим центрам регистрации и подтвердить свое новое место голосования.

Важно помнить: изменение места голосования должно быть обосновано веской причиной — командировка, фактическое проживание не по месту прописки, работа, учеба в соответствующем населенном пункте или государстве, пребывание в санатории или какие-то другие серьезные причины.

Что надо сделать для голосования во втором туре

Избирателю необходимо будет подать заявление в орган ведения Государственного реестра избирателей о временном изменении места голосования. В заявлении нужно указать участок или адрес, который в день выборов будет возможность посетить.

Вместе с заявлением нужно подать документы, которые обоснуют необходимость голосовать не по прописке на выборах 2019. Если подавать копии, то при себе все равно нужно иметь оригиналы, чтобы в органе реестра могли их проверить. 

Обосновать необходимость голосовать не по прописке могут ряд документов, в частности:

  • Справка с места работы;
  • Справка с места учебы;
  • Документ, подтверждающий право собственности или аренды на жилье, которое находится в месте, где избиратель может проголосовать;
  • Проездные документы;
  • Путевки в санаторий;
  • Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Тем, кто будет голосовать по месту жительства, достаточно иметь с собой паспорт и в день выборов прийти на избирательный участок.

Какие шансы у Зеленского и Порошенко во втором туре

Большинство экспертов считают, что у Владимира Зеленского будет преимущество во втором туре.

Так, народный депутат Сергей Лещенко считает, что Петр Порошенко оказался в сложной ситуации. Ему надо привлечь на свою сторону избирателей, которые голосовали за оппозиционных кандидатов. Многих этих кандидатов и Порошенко лично, и его армия порохоботов оскорбляла, называла предателями и агентами Путина.

Выход для Порошенко он видит в переманивании на свою сторону музыканта Святослава Вакарчука, которому может пообещать пост премьер-министра.

В целом, мнение о вероятной победе действующего президента довольно скептическое. 

Читайте также"Скорее сорвет выборы, чем выиграет их": эксперты - о шансах Порошенко и Зеленского во втором туре"У него огромный антирейтинг на юго-востоке, это видно из портрета избирателя Порошенко. – говорит политтехнолог Тарас Загородний. - Если посмотреть на тех, за кого избиратели отдали больше всего голосов, то это все-таки оппозиционно настроенные по отношению к Порошенко люди"

Политолог Анатолий Октисюк убежден, что у Порошенко сейчас минимальные шансы выиграть во втором туре: "Больше шансов просто сорвать выборы и не проводить второй тур, чем победить в нем", - отметил эксперт.

Также эксперты уверены, что второй тур Петр Порошенко будет строить на расколе Украины и противопоставлении избирателей друг другу. "Зеленского на выборах поддержала треть избирателей. Бойко и Вилкула - около 10%. То есть фактически "правильные патриоты" ведут к расколу страны", - сказала Ирина Бекешкина, директор Фонда "Демократические инициативы" в ходе чата на Главреде.  

В то же время у Зеленского, помимо уже имеющейся лояльной базы избирателей, могут появиться голоса проигравших кандидатов, прежде всего - пророссийских, таких как Юрий Бойко и Александр Вилкул. Неожиданным известием стало и то, что бойцы ВСУ на Донбассе массово "прокатили" Порошенко на выборах президента.

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