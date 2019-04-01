У Порошенко остался только один способ поставить мат Зеленскому

Только Вакарчук может спасти Порошенко от поражения / кадр из видео

Петр Порошенко оказался в сложной ситуации. Ему надо привлечь на свою сторону избирателей, которые голосовали за оппозиционных кандидатов. Многих этих кандидатов и Порошенко лично, и его армия порохоботов оскорбляла, называла предателями и агентами Путина. А теперь надо договариваться. При чем ни Тимошенко, ни Гриценко на никаких условиях не пойдут на союз с Порошенко. У действующего гаранта ограниченный маневр.

Что может прийти Порошенко в голову - это предложить альянс Святославу Вакарчуку. Я не знаю, ведет Порошенко с ним переговоры или нет. Но это единственная стратегия для проворовавшего президента - политического банкрота. Часть избирателей голосовали за Гриценко, исходя из того, что Вакарчука нет в бюллетене, а пропустить выборы они не могли.

Читайте также"Благодарите Вакарчука": эксперт поведал, как музыкант протянул Порошенко во второй турПоэтому я не исключаю, что Порошенко с традиционным закатыванием глаз будет убеждать Вакарчука принять из его рук должность будущего премьер-министра. В свою очередь, я бы призывал Вакарчука этого ни в коем случае не делать.

Украине нужно очистить политику от воров и предателей. Уж лучше пусть он предложит этот пост Виктору Медведчуку - хватит прятать его в тумбочке, пора показать своего союзника всему миру.