"Через раскол Украины": Эксперт рассказал, на что пойдет Порошенко ради победы на выборах президента

1 апреля 2019, 15:30

По мнению специалиста, перед вторым туром выборов украинцам придется пережить немало потрясений почти во всех ключевых сферах жизни.

Порошенко коварный
Петр Порошенко / Reuters

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse", в эксклюзивном комментарии для Главреда спрогнозировал - на какие меры и действие решится Петр Порошенко ради того, чтобы сохранить за собой кресло президента Украины.

"У Порошенко сейчас минимальные шансы выиграть во втором туре. У него больше шансов вообще сорвать выборы, не проводить второй тур. Фактически второй этап избирательной борьбы будет построен на противопоставлении – якобы российский кандидат и якобы западный кандидат. По сути, кампания будет строиться на расколе Украины", -  полагает эксперт.

По мнению Октисюка, все силы средства Порошенко и его окружения будут брошены на то, чтобы укрепить в украинском обществе тезис: "Зеленский - кандидат от России".

"Как известно, 1 апреля перестает действовать Большой договор между Россией и Украиной. Вокруг этого вопроса будет выстраивать свою избирательную кампанию Порошенко. Он будет пытаться убедить общество в том, что Зеленский – российский кандидат, что есть угроза реванша пророссийских сил, потому нужно голосовать за Порошенко, иначе – "Путин нападет". Это будет традиционная политическая конкуренция, которая будет сводиться к простому противопоставлению", - думает эксперт.

В целом же Октисюк уверен в том, что перед втором туром выборов президента 2019 Украину ждет немало потрясений почти во всех важнейших сферах жизни.

Читайте такжеСоциолог объяснила, чем опасна для Украины "монополия Порошенко на патриотизм""Я прогнозирую, что будет эскалация ситуации: и в отношениях с Россией, и в экономике страны, и в культуре, и даже, вероятно, военная эскалация. Порошенко задействует все эти инструменты, чтобы убедить людей, что он – единственный, кто против России, а все его противники – за Россию. Я думаю, что именно в таком ключе во втором туре будет выстраиваться политическая конкуренция", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее аналитик рассказал, как Порошенко будет выгрызать себе власть

По состоянию на 14.40  в Центризбиркоме обработали 80.33% протоколов.  Первое место на выборах президента Украины 2019 все еще занимает Владимир Зеленский 30.41 (4 538 692 голосов).  Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко получил от украинцев 16.03%  (2 392 900 голосов).

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