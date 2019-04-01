"Дружба" Украины с Россией потеряла силу

"Дружба" между Украиной и Россией потеряла силу / politnavigator.net

В понедельник, 1 апреля, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией потерял силу.

Срок действия договора о дружбе украинского государства с РФ истек 31 марта.

В начале декабря Верховная Рада приняла закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

Потом "дружбу" с Россией разорвал президент Петр Порошенко. Глава государства говорил, что договор не был разорван раньше, поскольку Украина использовала его положения в качестве базы, в частности, для многочисленных исков в международные суды к РФ как нарушителю документа и международного права.

Справка. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, документ 14 января 1998-го ратифицировала Верховная Рада. "Дружба" вступила в силу 1 апреля 1999 года.