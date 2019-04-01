"Очень плохие сценарии для Украины": аналитик рассказал, как Порошенко будет выгрызать себе власть

1 апреля 2019, 14:30

Эксперт констатировал, что язык войны, который распространяется благодаря нынешнему президенту в обществе, только усиливается.

Порошенко
Как Порошенко будет выгрызать себе власть / Reuters

В эксклюзивном комментарии Главреду политический аналитик, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения "Последняя баррикада" Александр Доний рассказал, что неизвестно, что ждет Украину во втором туре, но Петр Порошенко не собирается отдавать власть.

Эксперт констатировал, что язык войны, который распространяется благодаря нынешнему президенту в обществе, только усиливается.

"На тех, кто решается агитировать против Порошенко в патриотической среде, тут же клеятся ярлыки едва ли не "руки Кремля". И если результаты экзит-пола подтвердятся, и во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко, то развертывание кампании "Все, кто против Порошенко – против украинского государства и помогают Путину" только усилится", – уверен Доний.

Если говорить о шансах Порошенко и Зеленского во втором туре, то Порошенко не сможет честным путем победить Зеленского, заявил аналитик. Ведь у Порошенко – самый высокий антирейтинг, напомнил он.

"Однако беда в том, что выборы в Украине не являются честными. В Украине монополизированы финансовые и медийные ресурсы, очень влиятельная сеть СБУ. Потому усиление агрессивной кампании по расколу нации со стороны власти и ее сторонников, распространение тезиса о том, что "все, кто не голосуют за Порошенко, помогают Путину", могут привести к некоторому росту рейтинга Порошенко", – допускает эксперт.

А в дальнейшем Порошенко может попытаться переломить ситуацию, но уже силовым путем, методами агрессивной борьбы, объясняя свои действия тем, что "все, что делается – делается провокаторами из России", пояснил бывший нардеп.

"Для Украины это могут быть очень плохие сценарии", – резюмировал Доний.

Ранее социолог объяснила, чем опасна для Украины "монополия Порошенко на патриотизм". По словам эксперта, такая "монополию на патриотизм" (мол, "правильные патриоты" – только те, кто за ПАП) ни к чему хорошему привести не может.

Напомним, накануне Айдер Муждабаев назвал всех проголосовавших за Зеленского украинцев предателями. И не исключил, что ради будущего Украины, "придется стрелять".

"Я думаю, что подобные высказывания только вредят Порошенко. И, конечно, ни о каких европейских ценностях и речи быть не может. К сожалению, эти выборы отличались еще и повышенной температурой, неприятием оппонентов, что, конечно, вредит имиджу Украины", – высказалась социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

Результаты выборов 2019 в Украине: когда объявят и когда второй тур

Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).

Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

По состоянию на 9.00 обработано более 50% голосов. Предварительные результаты выборов президента 2019 выглядят следующим образом: Владимир Зеленский - 30,2%, Петр Порошенко - 16,6%, Юлия Тимошенко - 13,08%, Юрий Бойко - 11,5%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Игорь Смешко - 5,9%, Олег Ляшко - 5,1%, Александр Вилкул - 4,2%, Руслан Кошулинский - 1,6%.

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