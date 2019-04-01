Победа любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй тур

Александр Доний рассказал, благодаря чему Порошенко вышел во второй тур президентских выборов / president.gov.ua

Во второй тур президентских выборов выходят два кандидата – Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Результат голосования за Зеленского совпал с результатами большинства предыдущих соцопросов, которые указывали на то, что Зеленского поддерживало до 30% избирателей. К тому же, на протяжении последних месяцев у него наблюдалась постоянная тенденция роста рейтинга. По этой причине не стало неожиданностью то, что в первом туре уровень его поддержки вырос с 27% до более 30%.

Подробнее следует сказать о количестве голосов, которые были отданы за Порошенко.

Читайте такжеВсе экзит полы 2019: чем отличаются предварительные результаты выборов и главная сенсацияСкандал с "Укроборонпромом" не ухудшил позиций Порошенко. Это было предсказуемо, я предупреждал об этом, когда анализировал последствия скандала. В итоге, произошла не только мобилизация поклонников Порошенко, но также ему удалось мобилизовать патриотический электорат. Для этого Порошенко забросил идеи о том, что только он защищает интересы Украины, а все остальные в той или иной степени отстаивают российские интересы.

Тезис действующего президента "все, кто против Порошенко – за Путина" ударил по электорату Юлии Тимошенко. Итоги голосования в первом туре показали, что ее результат ухудшился, по сравнению с тем, что показывала социология.

У Бойко по итогам голосования в первом туре произошел небольшой рост рейтинга. Так вышло за счет того, что те, кто поддерживают пророссийских кандидатов, просто боялись обнародовать свое мнение, отвечая на вопросы социологов, а на выборах они проявились.

С другой стороны, успехом БПП стала договоренность с Медведчуком и Ахметовым о распределении кандидатов, чтобы они не мешали Порошенко попасть во второй тур. Если бы был единый кандидат, а не два – Бойко и Вилкул, опасность для Порошенко не пройти во второй тур сохранялась бы, потому они и договорились с группой Ахметова и Медведчука об игре в якобы разделение пророссийских кандидатов.

При всем моем уважении к людям, которые объединились вокруг Гриценко, он собрал свой электорат и сыграл большую роль для того, чтобы Юлия Тимошенко не прошла во второй тур. А для того, чтобы Гриценко слишком не усилился, Администрация президента и группа Медведчука помогала развертыванию кампании Игоря Смешко (его первые эфиры были на "112 канале" и "5 канале"). Это было сделано для того, чтобы не особо усилился Гриценко, и чтобы у него не было шансов попасть во второй тур.

Читайте такжеОлександр Доній: Якщо перемога Зеленського на виборах – це ризик, то перемога Порошенка – небезпекаГриценко должен был проанализировать эту ситуацию и, понимая, что он выходит на четвертое-пятое место, принять решение про объединение с Юлией Тимошенко. Я обращался с идеей об объединении и к окружению Тимошенко, и к окружению Гриценко. Если бы либо Гриценко снялся в пользу Тимошенко с гарантией ему должности премьера после победы, либо Тимошенко – в пользу Гриценко с аналогичными гарантиями ей, это дало бы кому-то из них возможность пройти во второй тур с очень большими шансами на победу.

Однако Тимошенко и Гриценко не согласились на такую идею. Соответственно, замысел Администрации президента о распылении патриотического оппозиционного электората сработал. И очень жаль.

Не известно, что нас будет ждать во втором туре. Петр Порошенко не собирается отдавать власть. Язык войны, который распространяется благодаря ему в обществе, только усиливается. На тех, кто решается агитировать против Порошенко в патриотической среде, тут же клеятся ярлыки едва ли не "руки Кремля". И если результаты экзит-пола подтвердятся, и во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко, то развертывание кампании "Все, кто против Порошенко – против украинского государства и помогают Путину" только усилится.

Читайте такжеЗеленский устроил идеальное унижение ПорошенкоЕсли говорить о шансах Порошенко и Зеленского во втором туре, то Порошенко не сможет честным путем победить Зеленского. Ведь у Порошенко – самый высокий антирейтинг.

Однако беда в том, что выборы в Украине не являются честными. В Украине монополизированы финансовые и медийные ресурсы, очень влиятельная сеть СБУ. Потому усиление агрессивной кампании по расколу нации со стороны власти и ее сторонников, распространение тезиса о том, что "все, кто не голосуют за Порошенко, помогают Путину", могут привести к некоторому росту рейтинга Порошенко. А в дальнейшем Порошенко может попытаться переломить ситуацию, но уже силовым путем, методами агрессивной борьбы, объясняя свои действия тем, что "все, что делается – делается провокаторами из России". Для Украины это могут быть очень плохие сценарии.

Александр Доний, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения "Последняя баррикада", специально для "Главреда"