Выборы президента Украины 2019: Оля Полякова уже поздравила одного из кандидатов

Оля Полякова после выборов в Украине 2019 поздравила Владимира Зеленского / GettyImages

Украинская певица Оля Полякова (Суперблондинка) отреагировала на результаты подсчета голосов на выборах президента в Украине 2019.

Суперблондинка в Instagram поздравила кандидата и шоумена Владимира Зеленского.

Исполнительница поделилась фотографией, на которой запечатлена в обнимку с Зеленским и подписала ее — "В интересное время живем, господа! Поздравляю, @zelenskiy_official".

Пост артистки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Огорчен, Полякова, Вашим умом, Зеленский в политике ноль", — считает tarshevchuk.

Читайте такжеВыборы президента Украины 2019: как голосуют звезды шоу-бизнеса"Владимир Зеленский — наш президент!!!" — считает alabinaviktoriia. "…жить в стране дураков уже надоело", — поделилась мнением realtanyuha.

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. После окончания голосование в рамках первого тура выборов в Украине 2019 были оглашены результаты четырех экзит-поллов, лидером избирательной гонки был объявлен Владимир Зеленский.

Позже в Центральной избирательной комиссии сообщили, что после голосования на выборах 2019 были подсчитаны более 50% протоколов, лидировал Зеленский, а второе место занимал действующий президент Петр Порошенко.