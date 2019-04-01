Результаты голосования на выборах 2019 в Украине: ЦИК подсчитал более 50% протоколов

Центризбирком обработал более 50% протоколов, лидером остается Владимир Зеленский / УНИАН

Центральная избирательная комиссия после окончания голосования на выборах президента Украины 2019 подсчитала свыше 50% протоколов — 50,36%.

В выборах президента 2019 лидером по-прежнему остается Владимир Зеленский, а второе место занимает действующий глава украинского государства Петр Порошенко, говорится на сайте ЦИК.

После того, как Центризбирком обработал 50,36% протоколов, Зеленский набрал 30,20% голосов (2 млн 645 тысяч 144 избирателя), а Порошенко — 16,64% (1 млн 457 тысяч 202 избирателя). Зеленский и Порошенко могут попасть во второй тур выборов президента Украины 2019.

На третьем месте в выборах 2019 Украина расположилась лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, за политика отдали свои голоса 13,08% избирателей (1 млн 145 тысяч 815 человек).

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Напомним, 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины 2019. Центризбирком зарегистрировал для участия в избирательной гонке 44 кандидата в президенты, потом пятеро из них отказались идти на выборы 2019. Число кандидатов на выборах в Украине 2019 стало рекордным — 39.

Список кандидатов на пост президента В избирательной гонке примет участие рекордное количество кандидатов — 39 человек. Из-за этого бюллетень для президентских выборов 2019 года в Украине является самым большим за всю историю выборов. А если выложить друг за другом все бюллетени, то их длина составит 24 тыс. 354 км - расстояние от Киева до столицы Уругвая, а плоскость, которую сможет покрыть продукция, достигнет 5 кв. км - как 70 футбольных полей. Выборы президента Украины-2019: окончательный список кандидатов Игорь Шевченко : Самовыдвиженец, беспартийный. 48 лет, юрист, экс-министр экологии. Президент благотворительной организации "Успішна Україна". Виталий Скоцик : Самовыдвиженец, беспартийный. 47 лет, экономист, экс-глава Аграрной партии Украины. Профессор кафедры коневодства и пчеловодства в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины. Валентин Наливайченко : Кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость". 52 года, экс-глава СБУ, лидер партии "Справедливость". Сергей Каплин : Кандидат от партии "Социал-демократическая партия". 39 лет, депутат Верховной Рады Украины. Анатолий Гриценко : Кандидат от политической партии "Гражданская позиция". 61 год, доцент кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", бывший министр обороны Украины (2005 – 2007). Виталий Куприй : Самовыдвиженец, беспартийный. 45 лет, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Ольга Богомолец : Самовыдвиженка. 51 год, народный депутат Украины от партии "Блок Петра Порошенко", председатель комитета парламента по вопросам здравоохранения. Политик также является Заслуженным врачом Украины и певицей. Геннадий Балашов : Кандидат от партии "5.10". 57 лет. Украинский предприниматель, блогер, политик и общественный деятель, лидер партии "5.10". Александр Шевченко : Кандидат от партии "УКРОП". 47 лет, внефракционный народный депутат Верховной Рады VIII созыва. Роман Насиров : Самовыдвиженец. 39 лет, экс-нардеп, с мая 2015 года – председатель Государственной фискальной службы Украины. В январе 2018 Кабмин уволил его с этой должности, однако Насиров обжаловал это решение в суде. Юрий Бойко : Самовыдвиженец. 60 лет. Народный депутат Украины, член партии "Оппозиционный блок". Его кандидатуру поддерживает политсила "Оппозиционная платформа – За жизнь", которой он руководит вместе с Вадимом Рабиновичем. Бывший министр энергетики и угольной промышленности (2010-2012 годы) и вице-премьер-министр (2012-2014 годы). Юлия Тимошенко : Кандидат от политической партии "Батькивщина", 58 лет. Народный депутат Украины с 1997 года. Была премьер-министром Украины в 2005 и 2007-2010 годах. Баллотируется в президенты уже третий раз. Олег Ляшко : Кандидат от политической партии "Радикальная партия", 46 лет. Украинский политик, народный депутат Украины, бывший журналист. Лидер "Радикальной партии". Александр Вилкул : Кандидат от партии "Оппозиционный блок – партия мира и развития", 44 года. Украинский политик, член партии "Оппозиционный блок" (в прошлом Партия регионов). Аркадий Корнацкий : Самовыдвиженец, 65 лет. Народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"). Украинский политический деятель и предприниматель. Александр Мороз : Кандидат от партии "Социалистическая партия", 74 года. Украинский политик и общественный деятель. Был главой Верховной Рады Украины в 1994-1998 и 2006-2007 годах. Илья Кива : Кандидат от партии "Социалистическая партия Украины", 41 год. Был советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и руководителем департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины. Лидер "Социалистической партии Украины". Руслан Кошулинский : Кандидат от Всеукраинского объединения "Свобода", 49 лет. Украинский политик, народный депутат Украины VII созыва и заместитель главы Верховной Рады (VII созыва). Его кандидатуру поддержали Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14" и Организация украинских националистов. Александр Данилюк : Самовыдвиженец, 37 лет. Член партии "Гражданское движение "Общее дело". Советник министра обороны Украины Валерия Гелетея на общественных началах с 15 июля по 5 ноября 2014 года. Сергей Тарута : Кандидат от политической партии "Основа", 63 года. Народный депутат Украины, председатель совета директоров компании "Индустриальный союз Донбасса". В 2014 году был главой Донецкой областной государственной администрации. Владимир Зеленский : Кандидат от партии "Слуга народа". 41 год. Украинский политик, шоумен, актер, сценарист, продюсер и руководитель "Студии Квартал-95". Инна Богословская : Самовыдвиженка. 58 лет. Украинский политик и предприниматель, экс-депутат Верховной Рады, экс-председатель политической партии "Вече" и бывший член Партии регионов. Игорь Смешко : Самовыдвиженец. 63 года. Украинский военный, политический и государственный деятель, председатель Комитета по вопросам разведки при президенте Украины (с 2014 года), советник президента, председатель СБУ (2003-2005 годах). Николай Габер : Самовыдвиженец. 58 лет. Украинский политик болгарского происхождения, кандидат биологических наук, помощник народного депутата Верховной Рады Андрея Реки. Является членом "Патриотической партии Украины". Юрий Деревянко : Кандидат от партии "Воля". 45 лет. Украинский политик, предприниматель и народный депутат Украины. Роман Бессмертный : Самовыдвиженец. 53 года. Бывший вице-премьер-министр Украины, экс-представитель Украины в Трехсторонней переговорной группе в Минске, преподаватель Киевского национального университета культуры и искусств. Виктор Бондарь : Кандидат от партии "Видродження". Предприниматель, депутат Верховной Рады Украины, бывший министр транспорта и связи Украины (2005 – 2006 годы) и экс-глава Днепропетровской государственной администрации (с 2007 по 2010 годы). Руслан Рыгованов : Самовыдвиженец, беспартийный. 45 лет. Исполняет обязанности начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт". Сергей Носенко : Самовыдвиженец, беспартийный. 50 лет. Старший управляющий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина". Виктор Кривенко : Кандидат от партии "Народный рух Украины". 37 лет. Депутат VIII созыва ВРУ от партии "Самопомич", затем – во фракции БПП, сейчас внефракционный. С мая 2017 года – глава партии "Народный рух Украины". Андрей Новак : Кандидат от партии "Патриот". 46 лет. Украинский экономист, политолог, общественный деятель. Кандидат экономических наук. Работал консультантом при комитетах Верховной Рады и помощником народного депутата, был советником двух премьер-министров Украины. Василий Журавлев : Кандидат от партии "Стабильность". Председатель партии и президент Федерации футбола Мариуполя. Юрий Тимошенко : Самовыдвиженец. 57 лет. Боец Национальной гвардии, народный депутат Украины, в Верховную Раду его выдвигал "Народный фронт", но в январе 2019 года политсила исключила парламентария из своей фракции. Сечас он не входит ни в одну из фракций. Петр Порошенко : Самовыдвиженец, 53 года. Украинский политик, государственный деятель, пятый президент Украины, предприниматель и олигарх. Юрий Кармазин : Самовыдвиженец, 61 год. Украинский политический деятель, судья, Народный депутат Украины 2-го, 3-го, 4-го, 6-го созыва, председатель политической Партии защитников Отечества. Юлия Литвиненко : Самовыдвиженка, 42 года. Украинская телеведущая, генеральный продюсер радиостанции "Вести ФМ". Александр Ващенко: Самовыдвиженец, 56 лет. Руководитель общественной организации "Власть народа". Владимир Петров : Самовыдвиженец. Блогер и журналист. Подозреваемый по делу о якобы домогательствах к студентке КПИ Наталье Бурейко. Сейчас он находится под домашним арестом. Александр Соловьев : Выдвиженец от партии "Умная сила". 45 лет. Лидер партии "Умная сила", экс-начальник отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

ЦИК подсчитал, что на выборах 2019 Украины явка избирателей достигла отметки в 63,48%. Центризбирком должен установить результаты выборов в Украине 2019 до 10 апреля включительно.

В нашей стране может пройти второй тур выборов президента 2019, если в первом никто из кандидатов не наберет свыше 50% голосов избирателей. Второй тур выборов президента Украины 2019 будет назначен на 21 апреля.

После окончания голосование в рамках первого тура выборов в Украине 2019 были оглашены результаты четырех экзит-поллов.

Абсолютно все компании, которые проводили опрос украинцев на выходе из избирательных участков, сходятся во мнении по поводу финалистов выборов 2019. Остальные результаты также отличаются незначительно.

Лидером гонки единогласно все экзит-поллы объявили Владимира Зеленского. Его результат колеблется в пределах от 29,5 до 30,7%. Второе место занял Петр Порошенко, его результат — от 17,8 до 19,19%.

Юлии Тимошенко избиратели, согласно предварительным результатам выборов, отдали от 13,75 до 14,2%. Юрий Бойко по всем экзит полам получил от 9,1 до 10,3%. И замыкает пятерку Анатолий Гриценко, он финишировал с результатом от 7,1 до 7,91% голосов избирателей.