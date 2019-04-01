"Все Вовы талантливые": Наташа Королева своеобразно поздравила Зеленского с успехом на выборах 2019

Скандально известная поп-певица и уроженка Киева Наташа Королева весьма своеобразно поздравила кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского с победой в первом туре голосования.

Как известно, к 17:00 ЦИК опубликовал данные подсчета 85% протоколов. Согласно подсчетам, Зеленский и Порошенко набирают 30,34% и 16,02% голосов избирателей соответственно.

"Молодец. Поздравляю. Все Вовы талантливые, видимо, имя способствует", — цитирует Королеву РИА Новости.

Впрочем, певица отмечает, что радоваться пока рано: впереди второй тур.

Напомним, Наташа Королева пожаловалась на СБУ, нашедшую в ее хите призыв к экстремизму.

"Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать", — объяснила Королева.

Результаты выборов 2019 в Украине: когда объявят и когда второй тур

Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).

Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

По состоянию на 9.00 обработано более 50% голосов. Предварительные результаты выборов президента 2019 выглядят следующим образом: Владимир Зеленский - 30,2%, Петр Порошенко - 16,6%, Юлия Тимошенко - 13,08%, Юрий Бойко - 11,5%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Игорь Смешко - 5,9%, Олег Ляшко - 5,1%, Александр Вилкул - 4,2%, Руслан Кошулинский - 1,6%