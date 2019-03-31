Наташа Королева пожаловалась на СБУ, нашедшую в ее хите призыв к экстремизму

Как ни странно, этот шлягер вовсе даже не "Палочка-выручалочка" или "Желтые тюльпаны".
Скандально известная поп-певица и уроженка Киева Наташа Королева заявила о том, что ее шлягер начала 1990-х Маленькая страна признана экстремистской украинскими правоохранителями из СБУ.
Такую информацию она озвучила в пропагандистской телепередаче Международная пилорама на канале НТВ.
Ведущий передачи Тигран Кеосаян поинтересовался у Королевой – мол, чем "она насолила Киеву", что ей запретили въезд в Украину на пятилетний срок.
"Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать", — объяснила Королева.
Напомним, ранее Наташа Королева "посветила" пышной грудью на концерте в Кремле, а также разочаровала Сеть вульгарным нарядом.