Наташа Королева подала в суд на Украину

Наташа Королева

Певица Наташа Королева подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за запрета СБУ на въезд в страну.

"Я без вины репрессированный человек, обвинения в мой адрес не соответствуют действительности... Иск уже находится в Европейском суде по правам человека. Информации от адвокатов о том, началось ли рассмотрение, у меня нет. Пока только подали, отправили документы", - цитирует Королеву РИА Новости.

Певица родилась в Киеве. В октябре 2016 года Служба безопасности запретила ей въезд в Украину на пять лет. В прошлом году Королевой разрешили посетить похороны бабушки.