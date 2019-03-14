Коболев признал, что украинцы переплачивают за газ и назвал рыночную цену

Андрей Коболев / УНИАН

На европейском рынке за последние месяцы цены на газ снизились настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене ниже, чем текущая цена, установленная для населения в постановлении о ПСО. Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку, рыночная цена получается на уровне примерно 8380 грн/тыс. кубометров, а население платит по 8550 грн (или больше, покольку газзбуты манипулируют с объемами и нормами). Коммерческие потребители имеют выбор. Люди также должны его получить. Мы предложили Кабинету Министров отменить режим ПСО и открыть рынок бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками", - отметил Коболев.

По его словам, у украинских бытовых потребителей выбора нет. Для абсолютного большинства из них только один поставщик - частная компания газзбут. Обеспечивать этот газзбут газом обязан Нафтогаз, поскольку есть постановление о возложении спецобязанностей (ПСО).

"Мы уверены, что бытовые потребители должны получить возможность свободно выбирать поставщика с учетом лучшей цены, надежности и сервиса", - написал Коболев.

Ранее сообщалось, что Киевтеплоэнерго повысит с 1 мая 2019 года тарифы на поставку электрической энергии и теплоснабжение. Тариф на электроэнергию повысят на 24%, а на тепло - на 19%.