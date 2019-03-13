Исчезли счета за газ в платежках: в Нафтогазе забили тревогу из-за монетизации субсидий

Счета за газ и срыв монетизации – как это связано / Униан

Украинцы массово жалуются на отсутствие в коммунальных платежках февральских счетов за газ. В Нафтогазе уже заявили, что это может привести к срыву монетизации субсидии.

"От услуг Укрпочты компании (облгазсбыты — ред.), говорят, отказались, на замену никого не нашли, поэтому, кто и как разнесет в этом месяце бумажные счета, — неизвестно. В электронном кабинете создать счет невозможно, система на технических работах", — отмечается в сообщении НАК.

В Нафтогазе предположили, что в учреждениях таким образом могут что-то "крутить" с нормами, рекомендованными платежами или температурными условиями.

Читайте также"Крупнейшая афера в Украине": в чем подвох с монетизацией субсидий"С этого месяца уже стартовала монетизация субсидий. Деньги впервые получили люди, а не газсбыты… Уничтожить монетизацию можно, если рассказать, что люди неспособны платить самостоятельно, давайте, мол, вернемся к старой системе. Для этого надо сделать видимость плохих расчетов и громко об этом сказать со своего канала. А нет счетов — нет расчетов...", — резюмировали в компании.

В заключение в НАК добавили: "104.ua, искренне надеемся, что ваша система скоро придет в норму и что люди получат свои счета вовремя. Ведь корректно выставлять счета — это единственная функция ваших сбытов".

Ранее глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что субсидии имеют индивидуальный характер, и их размер колеблется от 0 до 24 тысяч гривен.

Уже сообщалось, что украинцам начнут давать субсидии живыми деньгами прямо перед выборами. Так, в марте будут выплачены февральские субсидии (но только тем украинцам, которые получали субсидии до 31 декабря 2018-го). Также есть информация, что пенсионеры будут получать деньги через пенсионный фонд, а все другие субсидианты − на личные банковские карты либо с помощью денежных переводов.

Читайте такжеМонетизация субсидий 2019: как пройдет и сколько получат на руки люди