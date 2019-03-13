Исчезли счета за газ в платежках: в Нафтогазе забили тревогу из-за монетизации субсидий

В электронном кабинете создать счет невозможно, система на технических работах, отмечает НАК.
Украинцы массово жалуются на отсутствие в коммунальных платежках февральских счетов за газ. В Нафтогазе уже заявили, что это может привести к срыву монетизации субсидии.
"От услуг Укрпочты компании (облгазсбыты — ред.), говорят, отказались, на замену никого не нашли, поэтому, кто и как разнесет в этом месяце бумажные счета, — неизвестно. В электронном кабинете создать счет невозможно, система на технических работах", — отмечается в сообщении НАК.
В Нафтогазе предположили, что в учреждениях таким образом могут что-то "крутить" с нормами, рекомендованными платежами или температурными условиями.
Читайте также"Крупнейшая афера в Украине": в чем подвох с монетизацией субсидий"С этого месяца уже стартовала монетизация субсидий. Деньги впервые получили люди, а не газсбыты… Уничтожить монетизацию можно, если рассказать, что люди неспособны платить самостоятельно, давайте, мол, вернемся к старой системе. Для этого надо сделать видимость плохих расчетов и громко об этом сказать со своего канала. А нет счетов — нет расчетов...", — резюмировали в компании.
В заключение в НАК добавили: "104.ua, искренне надеемся, что ваша система скоро придет в норму и что люди получат свои счета вовремя. Ведь корректно выставлять счета — это единственная функция ваших сбытов".
Ранее глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что субсидии имеют индивидуальный характер, и их размер колеблется от 0 до 24 тысяч гривен.
Уже сообщалось, что украинцам начнут давать субсидии живыми деньгами прямо перед выборами. Так, в марте будут выплачены февральские субсидии (но только тем украинцам, которые получали субсидии до 31 декабря 2018-го). Также есть информация, что пенсионеры будут получать деньги через пенсионный фонд, а все другие субсидианты − на личные банковские карты либо с помощью денежных переводов.
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Монетизация субсидий 2019: что нужно знать
В Украине меняется механизм предоставления субсидий. Теперь украинцы будут получать помощь "живыми деньгами", которые можно будет использовать на оплату коммунальных услуг, а сэкономленные средства - тратить по своему усмотрению.
С 1 января 2019 года начался первый этап монетизации субсидий, который коснулся тех, кто обратился за помощью впервые. Второй этап планировалось запустить с 1 мая, но позже срок был перенесен на март, аккурат накануне президентских выборов. Тогда субсидии монетизируют тем, кому они предназначены на неотопительный период 2019 года. Остальных получателей помощи монетизация субсидий охватит с 1 октября. Всего субсидии от государства получают около 5 миллионов домохозяйств.
Что нужно для получения субсидии:
- подать заявление на монетизацию субсидии, обязательно указав свой номер телефона;
- подать декларацию о доходах в управление социальной защиты населения;
- открыть счет в Ощадбанке, на который будет начисляться субсидия;
- дать согласие на обработку персональных данных.