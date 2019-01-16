Украинцам начнут давать субсидии "живыми" деньгами прямо перед выборами

Запуск новой схемы выдачи субсидий планируется в марте.
Кабмин Украины планирует в ближайшие месяцы запустить процесс выдачи жителям страны субсидий на услуги ЖКХ в формате "живых денег".
Как сообщает агентство УН, ожидается, что первые выплаты начнутся в самый канун президентских выборов − в марте будут выплачены февральские субсидии (но только тем украинцам, которые получали субсидии до 31 декабря 2018-го). Также есть информация, что пенсионеры будут получать деньги через пенсионный фонд, а все другие субсидианты − на личные банковские карты либо с помощью денежных переводов.
Читайте такжеРеформа субсидий превратилась в очередной фурункулОжидается, что в месяц на выплаты из бюджета на такие цели придется потратить от 5 до 6 млрд гривен. Те же украинцы, которые начали получать субсидии с 1 января 2019-го, их получат через безналичное перечисление на карты Ощадбанка.
В Кабмине полагают, что у МВФ не возникнет никаких возражений к изменению Украиной процедуры выплаты субсидий, поскольку оно никак не отражается на объеме бюджетных средств, предусмотренном на такие цели в 2019-м.
В Украине меняется механизм предоставления субсидий. Теперь украинцы будут получать помощь "живыми деньгами", которые можно будет использовать на оплату коммунальных услуг, а сэкономленные средства - тратить по своему усмотрению.
С 1 января 2019 года начался первый этап монетизации субсидий, который коснулся тех, кто обратился за помощью впервые. Второй этап планировалось запустить с 1 мая, но позже срок был перенесен на март, аккурат накануне президентских выборов. Тогда субсидии монетизируют тем, кому они предназначены на неотопительный период 2019 года. Остальных получателей помощи монетизация субсидий охватит с 1 октября. Всего субсидии от государства получают около 5 миллионов домохозяйств.
Что нужно для получения субсидии:
- подать заявление на монетизацию субсидии, обязательно указав свой номер телефона;
- подать декларацию о доходах в управление социальной защиты населения;
- открыть счет в Ощадбанке, на которых будет начисляться субсидия;
- дать согласие на обработку персональных данных.