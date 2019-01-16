Украинцам начнут давать субсидии "живыми" деньгами прямо перед выборами

Монетизация субсидий / УНИАН

Кабмин Украины планирует в ближайшие месяцы запустить процесс выдачи жителям страны субсидий на услуги ЖКХ в формате "живых денег".

Как сообщает агентство УН, ожидается, что первые выплаты начнутся в самый канун президентских выборов − в марте будут выплачены февральские субсидии (но только тем украинцам, которые получали субсидии до 31 декабря 2018-го). Также есть информация, что пенсионеры будут получать деньги через пенсионный фонд, а все другие субсидианты − на личные банковские карты либо с помощью денежных переводов.

Читайте такжеРеформа субсидий превратилась в очередной фурункулОжидается, что в месяц на выплаты из бюджета на такие цели придется потратить от 5 до 6 млрд гривен. Те же украинцы, которые начали получать субсидии с 1 января 2019-го, их получат через безналичное перечисление на карты Ощадбанка.

В Кабмине полагают, что у МВФ не возникнет никаких возражений к изменению Украиной процедуры выплаты субсидий, поскольку оно никак не отражается на объеме бюджетных средств, предусмотренном на такие цели в 2019-м.