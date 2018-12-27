В Украине ввели монетизацию субсидий: главные изменения при оплате коммуналки

Кабмин одобрил монетизацию субсидий

В четверг, 27 декабря, Кабинет министров Украины одобрил постановление, которым вводится новый порядок предоставления жилищных субсидий населению - в денежной форме.

Когда стартует монетизация субсидий

Новый порядок предоставления жилищных субсидий населению - в денежной форме вводится с 1 января 2019 года. Причем это коснется тех домохозяйств, которые впервые обратятся за ее получением.

Начиная с октября-2019 денежная форма охватит всех получателей льгот и жилищных субсидий. Этапность введения денежной формы предоставления льгот и субсидий позволит отработать новый механизм на небольшом количестве получателей, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Механизм монетизации субсидий

Постановление Кабмина предусматривает, что домохозяйства, которым субсидия назначена в текущем году, продолжат получать ее до окончания отопительного периода в соответствии с действующим порядком – путем перечисления бюджетных средств местным органам социальной защиты населения на счета организаций, предоставляющих услуги.

С мая 2019 года назначение субсидии домохозяйствам, которые ее получали на протяжении 2018/2019 года, будет предоставляться в денежной форме только после предоставления нового заявления и декларации, в которых обязательно определяется номер мобильного телефона заявителя.

В Кабмине отметили, что всем получателям льгот и субсидий нужно в мае подать заявление на монетизацию и Декларацию о доходах в управление социальной защиты населения и предоставить разрешение на обработку персональных данных.

При этом ежемесячно поставщики коммунальных услуг в Ощадбанке будут формировать онлайн платежку субсидианта. Банк согласно предоставленной информации будет перечислять им субсидию. Для субсидиантов будут созданы личные кабинеты, где можно будет отследить всю информацию.

На что может быть использована жилищная субсидия

По словам министра соцполитики, новый порядок устанавливает механизм целевого использования бюджетных средств: они могут быть использованы только на оплату коммунальных услуг, о чем банк будет сообщать получателю субсидий путем отправки смс-сообщения, выводя баланс после каждой оплаты. При этом сэкономленные средства можно будет использовать по своему усмотрению. Администрирование этого механизма будет осуществлять государственный "Ощадбанк".

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"Сумма субсидий будет поступать непосредственно на персональный аккаунт получателя в банке. При этом финансирование проводиться на центральном уровне: Министерство социальной политики перечисляет средства банку, что значительно сокращает сроки прохождения средств по сравнению с действующим механизмом, когда средства с центрального уровня спускаются на местный и затем перечисляются предприятиям", - добавил Рева.

Что разрешат делать с остатком средств после оплаты коммуналки

В Кабмине также уточнили, что в Украине субсидию получает почти половина украинских семей. Поэтому если сразу раздать таком количестве людей деньги на руки, есть риск гиперинфляции и кризиса коммунальных неплатежей.

В этой связи помощь будет поступать на персональный аккаунт субсидианта и льготника в Ощадбанк, а все, что останется после оплаты коммунальных услуг в течение года, по результатам отопительного сезона украинцы смогут забрать из банка наличными.

Напомним, ранее Гройсман рассказал, когда для украинцев планируют провести стопроцентную монетизацию субсидий.