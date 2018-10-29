В Кабмине рассказали, как и когда для украинцев монетизируют субсидии

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К осени 2019-го для украинцев планируют провести стопроцентную монетизацию субсидий.

Соответствующую информацию в интервью "Укринформ" в понедельник, 29 октября, озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "Это очень серьезный процесс, который будет проходить впервые", – сказал глава Кабмина и добавил, что монетизация будет осуществляться в несколько этапов.

Читайте такжеБитва за льготы: журналисты рассказали, на что идут украинцы ради субсидийПо словам Гройсмана, части (1,3 млн домохозяйств), уже получают монетизацию субсидий. "В среднем получилось по 600-700 гривен каждому хозяйству", – заявил премьер-министр.

"Следующий этап – перевод всех на лицевые счета. Именно туда будем направлять доплату государства за уплату жилищно-коммунальных услуг, а уже оттуда средства должны попадать в теплопоставщиков и других представителей коммунальных услуг", – подытожил глава Кабмина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Гройсман назвал "ненаучной фантастикой" требования украинцев снизить цены на газ.