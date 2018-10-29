"Ненаучная фантастика": Гройсман ответил всем украинцам, требующим снизить цены на газ

Владимир Гройсман / kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал "ненаучной фантастикой" требование немедленно возвратить стоимость газа для населения страны на прежний уровень.

"Я далеко не уверен, что те, кто обещает отменить решение, реально сделали бы это. Потому что тогда им пришлось бы за один год отдать 20 млрд долларов США. Все расчёты показывают, что это из разряда, скажем так, очень ненаучной фантастики. Нет такой возможности и ресурсов, если все валютные резервы страны составляют сегодня 16,6 млрд долларов США", — сказал он в интервью агентству "Укринформ".

Гройсман также заявил, что все предлагающие отменить подорожание газа вряд ли смогут договориться с Международным валютным фондом, Евросоюзом и Всемирным банком "о том, что это условие ликвидируется".

"Мы сделали все, чтобы вообще снять с повестки дня вопрос цены на газ. Но это нереально", — подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа. Позднее СМИ опубликовали удаленный Кабмином документ о новых повышениях цены на газ.