Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа

Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости потреблять столько газа, сколько добывается в стране.

По его словам, это позволит избежать его покупки, в том числе у России.

"Я хочу, чтобы Украина стала энергонезависимой, чтобы нам не пришлось больше покупать газ в России или где-то в другом месте. Чтобы этого достичь, надо потреблять столько газа, сколько мы добываем", - написал премьер в Facebook.

В качестве способа Гройсман напомнил о программе "Теплые кредиты", в рамках которой уже выделено 19 тыс. займов на 585 млн гривен

В марте Гройсман прогнозировал, что Украина к 2022 году снизит потребление газа до 13 млрд кубометров с 18 млрд в 2017 году.

"Сколько Украина потребляла газа (население, теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения): 2014 год - 24 миллиарда кубометров; 2017 год - 18 миллиардов кубометров. За три года мы уменьшили потребление газа на 6 миллиардов кубометров. Прогноз на 2022 год - 13 миллиардов кубометров. То есть Украина может уменьшить потребление еще на 5 миллиардов кубометров", - отметил он.

На фоне сильного похолодания в начале марта этого года Украина столкнулись с дефицитом газа. После отказа "Газпрома" возобновить импорт топлива руководство страны обратилось к населению с просьбой "прикрутить" котлы и ввело режим экономии до 6 марта.