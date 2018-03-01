Коболев предложил украинцам снизить температуру в помещениях и отключать отопление на предприятиях

В Украине могут сократить температуру в помещениях на один-два градуса для того, чтобы избежать кризисной ситуации в энергетике и не дать президенту России Владимиру Путину реализовать свой план "газового шантажа", заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Газа у нас достаточно, у нас большая "подземка" (запасы в подземных хранилищах газа, — ред.). Проблема, которая у нас возникает, заключается в том, что из-за падения давления на входе в систему нам очень тяжело поддерживать и транзит, и внутренне потребление. Система сейчас работает на максимальном уровне нагрузки. О чем мы бы предлагали подумать потребителям, — это их добрая воля, но чтобы не дать Путину реализовать свой план газового шантажа, есть очень простая мера — на один градус уменьшить температуру днем и на два — ночью, а предприятиям в течение двух выходных дней не обогревать помещения", — сказал Коболев в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что эти меры незначительно повлияют на комфорт или производительный процесс, но позволят сократить суточное потребление на 8-10%, сообщает УНИАН.

"Этого будет достаточно, чтобы вернуть режим системы в комфортный и спокойный. Сейчас этот режим стоит нам не только нагрузки работников, но и дополнительных потерь газа, которые также будут переданы "Газпрому" для оплаты, но, с точки зрения избежания кризисной ситуации и с точки зрения нас, как потребителей, которые умеют себя контролировать, — это была бы очень полезная мера для всей страны", — отметил глава "Нафтогаза".

Напомним, ранее Коболев заявил, что "Нафтогазу" будет не хватать примерно 10 млн кубометров газа в сутки для покрытия его дефицита в период холодов.