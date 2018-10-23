Гройсман сделал прогноз об очередном повышении цены на газ

23 октября 2018, 01:58

Глава правительства уверяет, что украинцам не стоит опасаться еще одного скачка цен на "голубое топливо".

Гройсман
Гройсман успокоил: цена на газ больше расти не будет / Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что еще одного повышения цены на газ в размере 35% не будет, поскольку это неприемлемо для украинского населения.

"Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35 % не стоит и не может стоять, этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я тут выступаю на стороне людей", - сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV.

Глава Кабмина рассказал, что вел длительные переговоры с МВФ, чтобы максимально отсрочить рост цен на газ для населения Украины, и найти в этом вопросе оптимальное решение.

"Я с прошлого года вел переговоры с МВФ и хотел вообще снять этот вопрос с повестки дня. Почему? Потому что я понимаю, что для людей это жизненно важный ресурс. У нас достаточно холодные зимы и люди его используют для обогрева и бытовых нужд, а если мы посмотрим на доходы украинских граждан, увидим, что пока они не являются такими высокими, которые бы могли дать возможность платить рыночную цену на газ. И в любой рыночной цене надо всегда понимать социальный аспект", - сказал Гройсман.

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Премьер добавил, что на переговоры с МВФ ушло более года и все это время правительство пыталось сдерживать цену на "голубое топливо". Однако избежать вынужденного шага не удалось, поскольку без сотрудничества с международными партнерами невозможно развивать украинскую экономику.

"Конечно, Украина могла бы не выполнять обещание и не увеличивать цену на газ, но тогда пришлось бы отказаться от сотрудничества с МВФ, не брать новые заимствования. "Тогда в стране будет кризис, инфляция, обесценивание доходов. Поэтому нам пришлось пойти на компромисс. Я выбрал честный путь по отношению к людям", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров повысил цену на газ для населения. С 1 ноября она составит 8550 грн за 1 тысячу кубометров. Это означает, что цены на газ вырастут на 23,5 процента. Сейчас тариф на газ для населения в Украине составляет 6,9579 грн за 1 кубометр.

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