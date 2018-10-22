Порошенко поставил Кабмину "жесткое требование" после повышения цен на газ

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству озаботиться расширением программы субсидий для населения из-за повышения цен на газ.

"Как президент я поставил правительству очень жесткое требование - мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим", - отметил глава государства.

Читайте такжеВиноваты "папередныкы": в Кабмине объяснили повышение цены на газПорошенко также заявил, что во время предыдущего повышения цены на газ благодаря субсидиям "ни одна семья не почувствовала повышение тарифов на своем бюджете".

Как сообщалось ранее, Кабинет министров повысил цену на газ для населения.

С 1 ноября она составит 8550 грн за 1 тысячу кубометров. Это означает, что цены на газ вырастут на 23,5 процента. Сейчас тариф на газ для населения в Украине составляет 6,9579 грн за 1 кубометр.