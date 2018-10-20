"Нафтогаз" прокомментировал повышение цен на газ для населения

"Нафтогаз" / Reuters

Комментируя решение правительства о повышении цены на газ для населения, коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что что она вообще не должна регулироваться правительством.

"Это - политическое решение правительства. Позиция "Нафтогаза" продиктована в этом вопросе экономической логикой - теорией и практикой стран, которые являются успешными. И эта позиция заключается в том, что цена должна быть конкурентной, то есть вообще не регулироваться правительством", - приводит слова Витренко УНН.

По его словам, если бы цена газа была рыночной, то и зарплаты, и пенсии в стране были бы выше.

"Наши расчеты показывают, что если посмотреть, какая цена была раньше, какая цена сейчас и какая могла бы быть, если она будет полностью рыночной, то повышение зарплат и пенсий было бы большим при повышении цены", - отметил коммерческий директор "Нафтогаза".

Напомним, Кабмин повысил цену на газ для населения. С 1 ноября она составит 8550 грн за 1 тыс. кубометров. Это означает, что цены на газ вырастут на 23,5 процента. Сейчас тариф на газ для населения в Украине составляет 6,9579 грн за 1 кубометр.