СМИ опубликовали удаленный Кабмином документ о новых повышениях цены на газ

УНИАН

Агентство "Украинские новости" опубликовало документ Кабмина, в котором говорится о новом повышении цены на газ для населения с 1 мая 2019 года и который по неизвестным причинам был удален с сайта правительства через несколько минут после публикации.

Как сообщает агентство, документ, утвержденный Кабмином 19 октября, представляет собой проект постановления об условиях и цене поставок газа населению и предприятиям Теплокоммунэнерго с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2020 года.

"Документом устанавливается цена газа с 1 ноября на уровне 8550 грн за тысячу кубометров. С 1 мая цена должна будет вырасти до приблизительно 10000 грн, а с 1 января 2020 года - до 12000 грн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства агентству сообщили, что документ был удален из-за технической ошибки и в ближайшее время будет опубликован снова.

19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения. С 1 ноября цена вырастет на 23,5 процента и для газоснабжающих компаний составит 8550 гривен за тысячу кубометров.

В среду, 24 октября, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в связи с этим тарифы на тепло и горячую воду в Украине могут вырасти с 1 декабря на 16 процентов.