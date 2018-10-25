Порошенко и Гройсман уверены, что "холопский народ" уже смирился с тарифами - политолог

Владимир Гройсман и Петр Порошенко / УНИАН

Украинские власти в лице президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана развязали информационную кампанию в отношении борющихся против повышения тарифов.

Такое мнение выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук в Facebook.

"Обратил внимание, что Порошенко-Гройсман начали агрессивную информационную кампанию против всех, кто борется против повышения тарифов. О чем это говорит? Они уверены, что холопский народ с пятницы, когда Порошенко повысил тарифы, с этим уже смирился…", - пишет Корнейчук.

facebook.com/Dmitriy.Korneychuk

Читайте такжеЭксперт прояснил ситуацию с предстоящим подорожанием тепла в Украине19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения. С 1 ноября цена вырастет на 23,5 процента и для газоснабжающих компаний составит 8550 гривен за тысячу кубометров.

В среду, 24 октября, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду в Украине могут вырасти с 1 декабря на 16 процентов.

"Новые тарифы на газ вводятся в действие с 1 ноября 2018 года. Процедура требует перерасчета коммунальных платежей на тепло и горячую воду... По моим предварительным расчетам, повышение составит 16 процентов", - сказал министр.

Ранее о повышении тарифов на отопление также заявляла глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.