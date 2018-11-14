50 миллиардов гривен: кто и когда в Украине получит субсидии на руки

Кто и когда в Украине получит субсидии на руки

Монетизация субсидий стартует в Украине уже с 1 января 2019 года – однако она будет неполноценной. Речь идет о подготовке и принятии нормативных актов, а также открытии для получателей помощи лицевых счетов в банках.

При этом до 1 мая 2019 года счета намерены открыть лишь тем, кто обратился за субсидией впервые.

На втором этапе – с 1 мая и до конца лета – монетизируют субсидии тех, кто получает выплаты, когда нет платежей за отопление.

На третьем этапе – намерены завершить до 1 октября – монетизацией пообещали охватить всех, кто нуждается в льготах.

В сюжете ТСН отмечается, что на субсидии в 2018 году предусмотрено 50 млрд грн. "То есть деньги есть", – резюмировали ведущие.

Ранее в Киеве приняли решение по новым тарифам на отопление. В "Киевтеплоэнерго" отметили, что 90% тарифа на производство тепловой энергии составляет топливо (природный газ). Поэтому, когда цена на газ меняется, пропорционально к ней корректируется и стоимость производства тепловой энергии.

Напомним, ранее КП "Киевтеплоэнерго" обнародовало проект повышения с 1 декабря 2018 года тарифов на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32% для населения – до 1038 грн 80 коп./Гкал, и в 2,7 раза для религиозных организаций – до 1302 грн 87 коп./Гкал. Кроме того, также был обнародован проект тарифов на отпуск электрической и производство тепловой энергии на ТЭЦ на 2019 год.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в связи с подорожанием газа для населения тарифы на тепло в Украине вырастут не более чем на 16%. "Если речь идет о 70 процентах, значит кто-под шумок хочет сыграть и кратно повысить цены на тепло, а ответственность повесить на кого-то другого", – сказал Гройсман.