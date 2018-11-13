В Киеве приняли решение по новым тарифам на отопление

Принято решение по новым тарифам на отопление / kiyany.obozrevatel.com

В связи с длительной процедурой рассмотрения проекта тарифов на отопление в НКРЭКУ, компания "Киевтеплоэнерго" приняла решение о том, что до конца 2018 года в Киеве тарифы на производство тепловой энергии для населения и религиозных организаций останутся на прежнем уровне.

"КП „Киевтеплоэнерго" приняло решение, что до конца 2018 указанные тарифы меняться не будут", — сказано в сообщении пресс-службы компании.

В "Киевтеплоэнерго" добавили, что 90% тарифа на производство тепловой энергии составляет топливо (природный газ). Поэтому, когда цена на газ меняется, пропорционально к ней корректируется и стоимость производства тепловой энергии.

Читайте такжеГройсман предупредил о повышении тарифов на газ

Напомним, ранее КП "Киевтеплоэнерго" обнародовало проект повышения с 1 декабря 2018 года тарифов на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32% для населения – до 1038 грн 80 коп./Гкал, и в 2,7 раза для религиозных организаций – до 1302 грн 87 коп./Гкал.

Кроме того, также был обнародован проект тарифов на отпуск электрической и производство тепловой энергии на ТЭЦ на 2019 год.