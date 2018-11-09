Новое повышение тарифов: стало известно, сколько киевляне заплатят за отопление

В Киеве готовятся к повышению тарифов на отопление / doska.sumy.ua

В Киеве с 1 декабря 2018 года тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ предлагают повысить на 32% для населения – до 1038 грн 80 коп./Гкал, и в 2,7 раза для религиозных организаций – до 1302 грн 87 коп./Гкал.

Об этом идет речь в Проекте тарифов, который обнародован на сайте КП "Киевтеплоэнерго", причем предложения и замечания принимаются до 12 ноября.

"Корректировка тарифов ТЭЦ на производство в тепловой энергии для категорий потребителей "население" и "религиозные организации" обусловлено установлением с 1 ноября 2018 года цены природного газа для всех категорий потребителей в соответствии с постановлением Кабмина от 19 октября 2018 года №867", – сказано в документе.

Как говорится в проекте, на сегодняшний день тариф для населения составляет 785 грн 94коп./Гкал, для религиозных организаций – 478 грн 56 коп./Гкал.

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КП "Киевтеплоэнерго" также обнародовало проект тарифов на отпуск электрической и производство тепловой энергии на ТЭЦ на 2019 год.

При этом тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для населения предлагается повысить на 40% от действующего – до 1103 грн за 1 Гкал, религиозных организаций – до 1171 грн за 1 Гкал с 478,56 грн за 1 Гкал, а также понизить для бюджетных учреждений до 1021,8 грн за 1 Гкал с 1187,75 грн за 1 Гкал.

В октябре глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко заявила о том, что в Украине новые тарифы на отопление будут устанавливаться строго через месяц после повышения цен на газ для населения.

Напомним, недавно "Нафтогаз" обнародовал конечные цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго на период с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019-го.